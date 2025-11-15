Florencia es sede del Encuentro Nacional de Brigadas Forestales con más de 350 participantes

Neiva

El municipio de Florencia, Caquetá, acoge del 14 al 17 de noviembre el Encuentro Nacional de Grupos Posttácticos de Brigadas Forestales, un espacio que reúne a unidades especializadas de diferentes regiones del país. El evento, avalado por la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia, busca actualizar conocimientos y fortalecer habilidades para enfrentar emergencias por incendios forestales. La jornada inició con actos de apertura y actividades formativas. La asistencia ha superado las expectativas, convirtiéndose en uno de los encuentros más numerosos del año.

En el sitio Macagua, área facilitada por la Universidad de la Amazonía, se instaló un campamento donde cada brigada opera de manera autónoma. Los equipos deben contar con su propia alimentación, logística y transporte, simulando las condiciones reales de una operación en campo. Este ejercicio permite evaluar la capacidad organizativa de las brigadas. Además, se recrean escenarios similares a los que enfrentan durante incendios forestales en distintas zonas del país.

Según William Álvarez, comandante de bomberos de Florencia, comentó que “el encuentro cuenta con el acompañamiento de la Dirección Nacional de Bomberos, la FAO y otras instituciones que han respaldado el desarrollo de este espacio técnico. Tras la jornada inaugural, las actividades se centrarán en prácticas y competencias que se extenderán hasta el lunes al mediodía. Las pruebas buscan medir destrezas físicas, tácticas y metodológicas”.

Aunque la actividad incluye competencias, su esencia es formativa y de integración para los bomberos forestales del país. Participan delegaciones provenientes de 18 departamentos, lo que permite reconocer las diferencias operativas entre territorios como la Amazonía, el Tolima y otras zonas del país. El evento se convierte así en un punto de encuentro para compartir técnicas, estrategias y aprendizajes. Con estos ejercicios, las brigadas se preparan para responder de manera más eficaz a las emergencias ambientales.