¿Cómo invertir por primera vez en finca raíz con menos de $250 millones en Cali?

En los últimos años, la inversión en finca raíz se ha convertido en una de las alternativas más estables y rentables para los colombianos que buscan construir patrimonio. Sin embargo, todavía persiste la idea de que se requieren grandes capitales para ingresar al sector. Hoy, la realidad del mercado demuestra lo contrario: ciudades intermedias como Cali están ofreciendo oportunidades accesibles para quienes desean invertir por primera vez, especialmente en proyectos diseñados para el modelo de renta corta, uno de los segmentos con mayor crecimiento en el país.

A diferencia de mercados más maduros como Bogotá y Medellín —donde el precio promedio de los inmuebles para renta corta supera los $500 millones y la competencia es cada vez mayor—, Cali se ha posicionado como una alternativa atractiva por su equilibrio entre costos bajos y alto potencial de valorización. Con opciones que rondan los $230 a $260 millones, la capital del Valle del Cauca se ha convertido en un punto de entrada ideal para nuevos inversionistas que buscan ingresos recurrentes sin necesidad de grandes presupuestos.

Además del precio, Cali vive una transformación acelerada impulsada por el turismo, los eventos empresariales y deportivos, la expansión del sector salud y la llegada de nuevos desarrollos tecnológicos. Esta combinación de factores ha dinamizado la demanda de alojamientos temporales y ha fortalecido el modelo de rentas cortas, un sistema que combina ocupación constante, operación profesional y valorización sostenida. Todo esto ha despertado el interés de colombianos que buscan diversificar su dinero de manera segura y estratégica.

Un mercado accesible y en crecimiento para nuevos inversionistas

De acuerdo con Esteban Marín Lenis, especialista inmobiliario y CEO de Constructora Maring, Cali representa hoy una de las ciudades con mayor proyección para quienes buscan iniciar su camino en la finca raíz. El experto asegura que “mientras Bogotá y Medellín ya alcanzaron un nivel de madurez alto en rentas cortas, Cali ofrece precios más accesibles y un margen mayor de valorización”. En especial, menciona que el sur de la ciudad concentra proyectos con vocación hotelera que cumplen con los estándares requeridos para operar de manera eficiente y generar ingresos estables.

Entre estas oportunidades se destacan Dekat Pance y Dekat Guadalupe, desarrollos creados para funcionar bajo el modelo de renta corta con una operación profesional y una estructura especialmente diseñada para atraer huéspedes de turismo médico, corporativo, deportivo y recreativo. Según Marín, este tipo de proyectos no solo permiten rentabilidades competitivas, sino también esquemas de pago flexibles que facilitan el acceso a quienes cuentan con presupuestos iniciales menores de $250 millones.

El acompañamiento financiero: la clave para una inversión sostenible

Uno de los mayores obstáculos para los colombianos que desean comprar su primer inmueble es la falta de información sobre subsidios, créditos y planificación financiera. Muchos desconocen cuál es su capacidad real de endeudamiento o cómo organizar sus finanzas para llegar tranquilos a la entrega del inmueble. Por eso, empresas como Constructora Maring han implementado modelos de asesoría que acompañan al inversionista desde la organización del presupuesto hasta la preparación del perfil crediticio y la construcción de un plan de pagos a medida.

“Antes de invertir, es fundamental conocer la capacidad de pago mensual y proyectar el crédito que se solicitará”, explica Marín. “Un análisis financiero adecuado garantiza que el comprador no solo llegue preparado a la entrega del inmueble, sino que pueda sostener la inversión sin afectar su estabilidad económica”.

Evitar errores comunes al entrar al mercado de rentas cortas

El auge de las rentas cortas también ha generado falsas percepciones. Uno de los errores más frecuentes es pensar que cualquier inmueble en zona turística es rentable. En la práctica, el éxito depende de factores como el diseño arquitectónico del proyecto, su estructura operativa, la estandarización de tarifas y la existencia de una administración profesional que garantice ocupación constante.

Marín advierte que en Cali existen edificios legales, pero sin una gestión centralizada, lo que reduce la rentabilidad y afecta la experiencia del huésped. “La clave está en elegir proyectos con vocación hotelera, operación profesional y estándares definidos”, añade.

Cali: una ciudad estratégica para invertir con bajo presupuesto

Para quienes están dando sus primeros pasos en la inversión inmobiliaria, la recomendación del experto es clara: “Invertir antes de emprender puede ser la base para construir libertad financiera, y Cali es hoy una oportunidad estratégica donde aún es posible ingresar con tickets bajos en inmuebles de alta proyección”.

Con precios accesibles, alto potencial de ocupación y acompañamiento financiero especializado, Cali se consolida como la mejor opción para invertir por primera vez en finca raíz sin superar los $250 millones, abriendo las puertas a nuevos perfiles de inversionistas en Colombia.