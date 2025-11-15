Centro comercial en Medellín tendrá parque de diversiones y contará con montaña rusa: Horarios y precios

Medellín no deja de consolidarse como una de las ciudades más vibrantes y estratégicas de Colombia. Su oferta cultural, gastronómica y de entretenimiento la mantiene en la mira de viajeros nacionales e internacionales, y los grandes grupos empresariales lo saben.

Por eso, las inversiones en infraestructura turística y comercial siguen cada vez más aumentando. Una de las más audaces llega de la mano del Grupo Éxito, propietario de los centros comerciales Viva, que ahora se atreve a llevar la experiencia del centro comercial a una más emocionante.

Cuál es el comercial que ahora tendrá un parque de diversiones

Se trata del centro comercial Viva Envigado, con más de cinco años siendo punto de encuentro para miles de visitantes, se posiciona como uno de los más grandes y concurridos de Colombia.

Pero su nueva apuesta promete romper cualquier expectativa previa: un parque de diversiones con montaña rusa incluida, siendo este el primero en Colombia con este atractivo de diversiones.

Esta iniciativa nace en alianza con Happy City, la reconocida cadena de entretenimiento familiar operada por Divertrónica SAS, empresa perteneciente a los fondos de inversión The Carlyle Group. Este gigante internacional también es dueño de Atracciones Coney Island en Perú y Yukids en Chile, lo que revela el calibre del proyecto que aterriza en Antioquia.

Cómo será el centro comercial con montaña rusa

Para hacer realidad el nuevo parque de diversiones, Viva Envigado amplió su infraestructura hasta alcanzar 11.000 metros cuadrados, una intervención que representó varios millones de dólares. Las atracciones fueron diseñadas por dos firmas italianas de talla mundial: SBF Visa, fundada por el reconocido Italo Frison, y Sartori Rides, liderada por Claudio Sartori y especializada en estructuras mecánicas de entretenimiento.

No se trata del típico espacio infantil que se encuentra en centros comerciales. El concepto es mucho más ambicioso: un parque de diversiones casi en forma, con zonas temáticas, operación profesional y una montaña rusa que será el nuevo imán de emoción para familias, jóvenes y visitantes curiosos. Todo, con tarifas pensadas para ser accesibles y con horarios amplios adaptados al ritmo de la ciudad.

Horarios del nuevo parque de diversiones:

El Happy City de Viva envigado estará abierto todos los días, ofreciendo experiencias no solo en la parte de atracciones, sino también en servicios para fiesta infantiles, eventos escolares y ventas corporativas. Su horarios son:

Lunes a jueves: 13:00 – 20:00

13:00 – 20:00 Viernes y sábados: 13:00 – 21:00

13:00 – 21:00 Domingos y festivos: 12:00 – 20:00

Precios de entrada el centro comercial con montaña rusa:

La boletería de este parque funciona con una tarjeta recargable que está disponible desde los $4.000 COP, en la que se puede acumular puntos y canjear por premios en la tienda del mismo parque.

En el caso de la montaña rusa, la entrada será de $30.000 COP y el ingreso tendrá una restricción, en la que solamente permitirán niños de al menos 1.10 metros de altura.