Capturados integrantes de la estructura ‘Carolina Ramírez’ en Florencia, Putumayo y Amazonas

Neiva

En una operación conjunta adelantada por autoridades en los departamentos de Caquetá, Putumayo y Amazonas, fueron capturadas tres personas señaladas de pertenecer a la estructura residual ‘Carolina Ramírez’. El procedimiento se ejecutó de manera coordinada entre la Policía Nacional, el Ejército y la Fiscalía. Las acciones permitieron ubicar a los sospechosos en zonas urbanas de Florencia, Puerto Asís y Leticia. La intervención se realizó mediante órdenes judiciales previamente emitidas.

Los detenidos, identificados con los alias de ‘Harold’, ‘Caperon’ y ‘Enfermera’, serían colaboradores directos de las redes criminales del GAOR en la región. Según las autoridades, estas personas estarían relacionadas con delitos como extorsión y homicidio. Su papel dentro de la estructura incluía vigilancia ilegal, presión a comerciantes y apoyo logístico a células armadas. Además, se habrían encargado de transmitir información para facilitar actividades delictivas.

Ampliar

Según Cesar Pinzón comandante de policía Caquetá, comento que “alias ‘Harold’ cumplía funciones de enlace dentro del llamado Bloque Amazonas, donde mantenía cercanía con cabecillas responsables del manejo financiero. Por su parte, alias ‘Enfermera’, señalada de asistir médicamente a integrantes armados, también estaría involucrada en el recaudo de dinero ilícito. Entre tanto, alias ‘Caperon’ realizaba desplazamientos para transportar víveres y suministros hacia campamentos clandestinos. Su labor era clave para garantizar la movilidad del grupo”.

Los capturados fueron dejados a disposición de la autoridad competente para continuar el proceso judicial en su contra. Con esta acción coordinada se afecta la estructura económica y operativa de la organización criminal. Las instituciones destacaron que el golpe disminuye la capacidad de expansión de estos grupos en el sur del país. Así mismo, reiteraron su compromiso con la seguridad y la protección de las comunidades de la región.