Investigan doble ataque armado y nuevo homicidio en zona rural de Algeciras

Neiva

La Policía de Campoalegre, informó que se activaron los protocolos institucionales tras conocerse un hecho de violencia registrado en zona rural de Algeciras. La noche del jueves donde se reportó el reporte del ingreso de dos personas heridas por arma de fuego al hospital local. Según información preliminar, el ataque habría ocurrido en la vereda Buenavista.

En el centro asistencial se confirmó que una de las víctimas, identificada como Karen Lima Betancourt, llegó sin signos vitales debido a la gravedad de las heridas. El otro afectado, un hombre cuya identidad aún no ha sido revelada, fue remitido de urgencia a Neiva por su delicado estado de salud.

Otro hecho que prende las alertas se registró en la vereda Las Morras, donde fue asesinado Ever González, quien se desempeñaba como bombero voluntario del municipio. Las autoridades adelantan operativos buscan avanzar con rapidez en la judicialización de los autores materiales.

El alcalde de Algeciras, Alexander Martines Ballesteros, expresó que “mi preocupación frente al aumento de la violencia en el municipio, que suma nueve homicidios en menos de un mes. Señaló que una de las víctimas de los ataques recientes era acompañante de la mujer que también perdió la vida. Ante esta crítica situación”.

Autoridades convocaron a un consejo extraordinario de seguridad para adoptar nuevas medidas. Las autoridades reafirmaron su compromiso de fortalecer la presencia institucional y proteger a las familias de la despensa agrícola del Huila.