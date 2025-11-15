Autoridades del Huila refuerzan controles viales por puente festivo

Neiva

La Seccional de Tránsito y Transporte del Huila anunció la puesta en marcha de un amplio plan de control vial con motivo del puente festivo de la Independencia de Cartagena. Para ello, fueron instalados cinco puntos estratégicos de prevención a lo largo de la ruta 45, desde el peaje El Patá hasta los límites con los departamentos de Caquetá y Putumayo. Estas acciones buscan anticiparse al aumento de vehículos en carretera durante el fin de semana. La institución reiteró su compromiso con la seguridad de todos los usuarios viales.

Más de 100 policías de la Seccional de Tránsito y Transporte harán presencia sobre este corredor nacional, apoyados por recursos técnicos, tecnológicos y vehiculares dispuestos para la operación. Su misión será acompañar el desplazamiento de los ciudadanos y garantizar un tránsito fluido y seguro. Las autoridades recordaron la importancia de conducir con prudencia y atender todas las indicaciones del personal uniformado. También insistieron en evitar el uso del celular y no exceder los límites de velocidad.

La capitán Liliana Lozada, jefe Seccional de Tránsito y Transporte del Huila (E), afirmo que “dentro de las recomendaciones emitidas, se recalcó la necesidad de portar la documentación obligatoria, conducir sin la influencia de alcohol y respetar las señales de tránsito. De igual forma, se recordó la restricción para vehículos de carga con peso mayor a 3.4 toneladas, medida que estará vigente en horarios establecidos para mejorar la movilidad. Los cierres aplican el viernes de 3 p.m. a 10 p.m., el sábado de 6 a.m. a 3 p.m. y el domingo de 3 p.m. a 11 p.m. El lunes también habrá restricción entre las 10 a.m. y las 11 p.m.”

Finalmente, la Policía de Tránsito confirmó un dispositivo adicional en Pitalito con motivo de sus ferias y fiestas. Los uniformados apoyarán las actividades programadas para garantizar regulación vial, prevención de siniestros y acompañamiento permanente a propios y visitantes. La entidad reiteró que su prioridad es proteger la vida en las vías del Huila. Las autoridades invitaron a todos los viajeros a mantener una conducción responsable y disfrutar del puente festivo con tranquilidad.