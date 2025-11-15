Aumentan las masacres en el Huila y Gobierno Departamental anuncia acciones de seguridad

NEIVA

Las autoridades del Huila manifestaron su profunda preocupación ante el incremento de masacres registradas durante el 2025. En lo que va del año, se reportan cinco hechos violentos en Timaná, La Plata, Neiva, Palestina y Suaza, que dejan un total de 17 víctimas. La cifra supera las cuatro masacres y 14 víctimas del año anterior. Este panorama ha encendido las alarmas en el gobierno departamental.

Ante esta situación, la administración departamental viene adelantado acciones de seguridad en varias localidades, con el objetivo es analizar los avances en las indagaciones, identificar responsables y fortalecer las operaciones de inteligencia. Las autoridades buscan definir acciones contundentes para prevenir nuevos hechos violentos en lo que resta del 2025.

Para Juan Carlos Casalla, secretario de gobierno, afirmo que “las primeras hipótesis, la mayoría de los casos estaría relacionada con la presencia y expansión de grupos armados organizados en distintas zonas del departamento. Estas estructuras recurren a homicidios selectivos y masacres para intimidar a la población y consolidar su control territorial. Por ello, el gobierno ha solicitado mayores medidas de protección para salvaguardar la vida de los habitantes del Huila”.

Además de las masacres, las autoridades advierten un aumento de delitos como extorsiones y ataques selectivos, asociados al accionar de organizaciones ilegales. Con esta información se espera reforzar los operativos y controles de la fuerza pública para proteger a las comunidades del departamento.