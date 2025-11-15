Amarga despedida de Colombia en la Billie Jean King Cup 2025

Colombia finalizó su participación en la Billie Jean King Cup 2025, con una derrota frente a Croacia por el grupo D, en la jornada del sábado 15 de noviembre. Ya venían de caer en la jornada del día anterior ante el equipo de la República Checa, en los tres encuentros, por lo que los partidos de hoy eran decisivos.

Yuliana Lizarazo perdió en el primer turno

Esta vez, el turno fue para la cucuteña, Yuliana Lizarazo, quien cayó 0-2 ante Petra Marcinko, una de las cartas más fuertes en el tenis del equipo europeo. En el inicio del partido, la croata fue superior y encontró buenas sensaciones para tomar distancia.

En el primer set, Marcinko se impuso 6-3, y tras lograr este triunfo se llenó de confianza. Por su parte, la colombiana no encontró los caminos para ser competitiva, y con agresividad, la croata encontró tres quiebres seguidos para cerrar el primer triunfo 6-0. De esta manera, las locales consiguieron su primer punto.

María Camila Osorio consiguió el único triunfo

Luego del primer día complejo y la derrota de Yuliana Lizarazo, María Camila Osorio estaba obliga a ganar para darle al equipo colombiano una esperanza. La tenista colombiana se enfrentó a Antonia Ruzic, en el juego que pudo demostrar su mejor rendimiento

Osorio consiguió la única victoria colombiana en el regreso de la competencia, en noviembre, en dos sets, 6-1 y 6-3, para el final de 2-0, igualando la serie.

En dobles, Croacia se quedó con el triunfo

Colombia revivió la esperanza de ganar ante las croatas, con Lizarazo y Osorio en dupla, aprovechando el embrión anímico, sado que a última hora el seleccionador Alejandro González, decidió cambiar la pareja porque, normalmente, quien estaba presente era Paulina Pérez.

Aun así, los esfuerzos del equipo colombiano no fueron suficientes. El primer set fue 6-4 a favor de la dupla conformada por Jana Fett y Petra Marcinko, quienes también se quedaron con el segundo, bajo el marcador de 6-3.