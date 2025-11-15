Alcalde Galán confirmó la llegada del tercer tren del Metro a Bogotá
Ya son cuatro los trenes parqueados en el Patio Taller de Bosa, listos para iniciar las pruebas técnicas y operativas.
Bogotá D.C
En la madrugada de este sábado 15 de noviembre, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó la llegada a la capital de los vagones del tercer tren de la Primera Línea del Metro.
“Uno, dos, ¡tres! En la madrugada de hoy llegó el tercer tren del Metro a Bogotá. La obra avanza y el sueño se hace, por fin, realidad", celebró el mandatario.
Ya son tres los trenes que se encuentran en el Patio Taller de Bosa, en el sur de Bogotá, donde la Empresa Metro adelantará las pruebas operativas y técnicas, antes de que entre en funcionamiento en 2028.
Accidente de cuarto tren del Metro
La Empresa Metro reportó un accidente que ocurrió con los vagones del cuarto tren del Metro desde Changchun hasta el puerto de Qingdao, en China.
Tres vagones resultaron con daños, por lo que el tren completo tuvo que ser devuelto a la fábrica, para revisar las condiciones y garantizar la seguridad.
“Metro Línea 1 ha activado todos los mecanismos contractuales disponibles para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones y mitigar los impactos derivados del accidente”, indicó la empresa.
Aunque ocurrió este accidente, la compañía asegura que se cumplirá con el cronograma inicial de que antes de finalizar 2025 lleguen a la capital del país cuatro trenes del Metro.