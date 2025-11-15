Alcalde Galán confirmó la llegada del tercer tren del Metro a Bogotá

Bogotá D.C

En la madrugada de este sábado 15 de noviembre, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán , confirmó la llegada a la capital de los vagones del tercer tren de la Primera Línea del Metro.

“Uno, dos, ¡tres! En la madrugada de hoy llegó el tercer tren del Metro a Bogotá. La obra avanza y el sueño se hace, por fin, realidad", celebró el mandatario.

#BOGOTÁ | El alcalde Carlos Fernando Galán (@CarlosFGalan) celebró la llegada del tercer tren de la Primera Línea del Metro de Bogotá al Patio Taller en Bosa. @julianadlr17https://t.co/R0kxQZ2KMp pic.twitter.com/67TvsuUGL5 — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 15, 2025

Ya son tres los trenes que se encuentran en el Patio Taller de Bosa , en el sur de Bogotá, donde la Empresa Metro adelantará las pruebas operativas y técnicas, antes de que entre en funcionamiento en 2028.

Accidente de cuarto tren del Metro

La Empresa Metro reportó un accidente que ocurrió con los vagones del cuarto tren del Metro desde Changchun hasta el puerto de Qingdao, en China.

Tres vagones resultaron con daños, por lo que el tren completo tuvo que ser devuelto a la fábrica , para revisar las condiciones y garantizar la seguridad.

“Metro Línea 1 ha activado todos los mecanismos contractuales disponibles para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones y mitigar los impactos derivados del accidente”, indicó la empresa.

Aunque ocurrió este accidente, la compañía asegura que se cumplirá con el cronograma inicial de que antes de finalizar 2025 lleguen a la capital del país cuatro trenes del Metro.