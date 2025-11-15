Abren nuevos Centros Filarmónicos para la Paz en Bogotá: 550 menores y jóvenes serán beneficiados

Bogotá D.C

Los Centros Filarmónicos para la Paz es la apuesta del Distrito, entre la Filarmónica de Bogotá, la Consejería de Paz e Integración Social, para que a través de la música, se fomente la inclusión, el diálogo, la convivencia y la reconstrucción del tejido social.

Estos centros son espacios de formación musical gratuita para niñas, niños y adolescentes entre los 6 y 17 años que tienen la oportunidad de recibir clases de canto coral, creación y lenguaje musical, bajo la orientación de artistas de la Filarmónica de Bogotá y con acompañamiento pedagógico y psicosocial.

Esta vez el Distrito le apostó a la apertura de cuatro sedes en el sur de la ciudad en las localidades de Bosa, Kennedy, y Usme. Y en el norte de Bogotá en localidad de Suba. Con esta apertura, ya son 5 centros consolidados.

“Estamos pasando de 70 niños, niñas y adolescentes a 550 en las localidades de Bosa, Usme, Kennedy y Suba. En nuestro servicio de Centro AMAR, que tiene por objeto atender a los niños en contra jornada con actividades pedagógicas y artísticas, estamos trabajando con la Orquesta Filarmónica de Bogotá, formación musical, formación coral”, destacó el secretario de Integración Social, Roberto Angulo.

Los centros hacen parte del programa “Vamos a la Filarmónica” y van dirigidos, especialmente, a niñas, niños y adolescentes víctimas del conflicto armado que residen en Bogotá.

“Son un sueño que se cumple en una gran alianza que nos permite usar la música y el arte como herramienta para transformar realidades, fortalecer habilidades socioemocionales, construir paz y reconciliación”, afirmó la consejera distrital de Paz, Isabelita Mercado.

El primer Centro Filarmónico para la Paz fue abierto en Ciudad Bolívar hace un año y beneficia a cerca de 60 niños y niñas, quienes reciben formación en iniciación musical, desarrollo coral e instrumentos de cuerdas frotadas.