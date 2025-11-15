Abren nuevos Centros Filarmónicos para la Paz en Bogotá: 550 menores y jóvenes serán beneficiados
Estos espacios están dirigidos especialmente a víctimas del conflicto armado en Colombia que viven en Bogotá.
Bogotá D.C
Los Centros Filarmónicos para la Paz es la apuesta del Distrito, entre la Filarmónica de Bogotá, la Consejería de Paz e Integración Social, para que a través de la música, se fomente la inclusión, el diálogo, la convivencia y la reconstrucción del tejido social.
Estos centros son espacios de formación musical gratuita para niñas, niños y adolescentes entre los 6 y 17 años que tienen la oportunidad de recibir clases de canto coral, creación y lenguaje musical, bajo la orientación de artistas de la Filarmónica de Bogotá y con acompañamiento pedagógico y psicosocial.
Esta vez el Distrito le apostó a la apertura de cuatro sedes en el sur de la ciudad en las localidades de Bosa, Kennedy, y Usme. Y en el norte de Bogotá en localidad de Suba. Con esta apertura, ya son 5 centros consolidados.
“Estamos pasando de 70 niños, niñas y adolescentes a 550 en las localidades de Bosa, Usme, Kennedy y Suba. En nuestro servicio de Centro AMAR, que tiene por objeto atender a los niños en contra jornada con actividades pedagógicas y artísticas, estamos trabajando con la Orquesta Filarmónica de Bogotá, formación musical, formación coral”, destacó el secretario de Integración Social, Roberto Angulo.
Los centros hacen parte del programa “Vamos a la Filarmónica” y van dirigidos, especialmente, a niñas, niños y adolescentes víctimas del conflicto armado que residen en Bogotá.
“Son un sueño que se cumple en una gran alianza que nos permite usar la música y el arte como herramienta para transformar realidades, fortalecer habilidades socioemocionales, construir paz y reconciliación”, afirmó la consejera distrital de Paz, Isabelita Mercado.
El primer Centro Filarmónico para la Paz fue abierto en Ciudad Bolívar hace un año y beneficia a cerca de 60 niños y niñas, quienes reciben formación en iniciación musical, desarrollo coral e instrumentos de cuerdas frotadas.