Precio de la gasolina sube $375 a partir del 1 de abril: así queda en las ciudades del país

¿Qué hacer si una estación de gasolina no rebaja los $500 decretados? Hay bloqueo y duras sanciones. Getty Images

Como se tenía proyectado, el Gobierno nacional autorizó un incremento en el precio del galón de gasolina para el mes de abril debido al aumento en la cotización del petróleo en los mercados internacionales que supera los US$ 100 el barril por la guerra en Oriente Medio.

El reajuste es en promedio del orden de los $ 375 por galón y se explica de acuerdo con la CREG por una sumatoria de todos sus componentes, facilitando la trazabilidad y claridad para el consumidor.

A partir de ahora, el valor por galón se determinará integrando los siguientes rubros: Ingreso al productor o importador (IP): Incluye la proporción tanto del combustible fósil como del biocombustible en la mezcla. También se tendrán en cuenta factores como transporte, márgenes de distribución, impuestos y otros componentes.

La resolución también integra formalmente los cargos asociados al Plan de Expansión de la Red de Poliductos (PERP) y al Plan de Continuidad.

Con estos ajustes el precio del galón de gasolina en la ciudad de Bogotá será de $ 15.891, Medellín $ 15.811, Cali $ 15.900, Barranquilla $15.524, Villavicencio $ 15.991 e Ibagué $ 15.805.

El vocero gremial nacional “Somos Uno”, David Jiménez manifestó que no ajustar el precio cuando hay presiones al alza en el mercado internacional tiene consecuencias importantes. La principal es que se amplía el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, lo que implica mayores presiones fiscales para el país.

Dijo que adicionalmente, se generan distorsiones en el mercado y se envían señales equivocadas sobre el costo real de los combustibles. Esto afecta la sostenibilidad del sistema en el mediano plazo.