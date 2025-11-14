Universidad de la Procuraduría es un hecho: Eljach dice que no habrá gastos adicionales de recursos

La Procuraduría General de la Nación, busca establecer si el rector de la Universidad de Córdoba, Jairo Miguel Torres, habría incurrido en falta disciplinaria. Foto: Colprensa( Thot )

JUSTICIA

El procurador General, Gregorio Eljach, autor directo del proyecto que dio origen a la nueva Ley 2353 del 13 de noviembre de 2025, que transforma el Instituto de Estudios del Ministerio Público en una Universidad, celebró que esta ley fuera sancionada recientemente por el presidente de la República.

Eljac indicó que el objetivo central es profesionalizar a los servidores de la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y otras entidades, un conglomerado que calcula en cerca de 12.000 trabajadores. Según reiteró el procurador, el cambio no implica nuevos gastos para el Estado.

“No crea ningún gasto nuevo. Lo que hace es transformar un instituto que ya existía y darle el nombre jurídico de universidad para que pueda otorgar títulos universitarios. Los institutos solo dan diplomados y cursos pequeños, y necesitamos profesionalizar a la gente”, afirmó.

En ese sentido el procurador destacó que no habrá un aumento de burocracia, de hecho, asegura se requerirá menos personal gracias al uso de tecnologías educativas.

Informó además que, se firmó un acuerdo con la UNAD, institución que calificó como la más avanzada de América Latina en educación a distancia, para recibir soporte técnico y de experiencia.

“Nunca fue la idea tener una universidad llena de salones y profesores contratados. Es tecnología moderna, virtualidad y digitalización. Queremos profesionalizar a los servidores del Ministerio Público para prestar un mejor servicio y combatir la corrupción de manera más eficiente”, sostuvo.

El funcionario advirtió que quienes se oponen al proyecto podrían, “sin querer”, estar favoreciendo a quienes buscan impedir mejoras en la lucha contra la corrupción.

“Quien se opone a que combatamos la corrupción de forma más eficiente, sin querer, favorece a los corruptos”, afirmó.

Reforma pensional y debate en la Corte Constitucional

Por otro lado, el procurador también aprovechó para referirse a la discusión de Corte Constitucional sobre la reforma pensional, que en los últimos días ha enfrentado desacuerdos entre Colpensiones y el presidente de la Corte, Jorge Enrique Ibáñez.

“Los procesos de la Corte Constitucional son complejos y más este tema. Dos veces he manifestado mi concepto como Procurador y con mi conocimiento de derecho parlamentario: la ley fue bien tramitada y bien corregida”, dijo.

Pidió dejar que los magistrados trabajen con independencia.

“Dejemos que la Honorable Corte y los ponentes hagan su trabajo en serenidad y tranquilidad. Lo que diga la Corte, eso haremos”.