Rescatan a ocho babillas atrapadas en un depósito de aguas lluvias en zona rural de Neiva

Neiva

Tras el reporte de una empresa ubicada en la zona rural de Neiva, autoridades ambientales acudieron a verificar la presencia de varias babillas que habían quedado atrapadas en un depósito de aguas lluvias. Al llegar, el equipo encontró un estanque de casi cuatro metros de profundidad, cubierto con una geomembrana plástica que impedía que los animales escaparan. Dentro del lugar se observaban ejemplares de diferentes tamaños, desde los treinta centímetros hasta aproximadamente un metro. Todos permanecían sin posibilidad de salir ni acceder a alimento.

Ante la situación, los profesionales ingresaron al depósito para realizar la extracción manual de cada individuo. Con precaución y herramientas adecuadas, lograron capturar a las babillas sin causarles daño. Durante el procedimiento se contó con el apoyo de la empresa, que drenó el agua para facilitar el rescate. Tras un barrido completo del fondo del estanque, se confirmó la presencia total de ocho reptiles atrapados.

Según Mario Suarez, de la CAM, comento que “dos de los ejemplares se encontraban con bajo peso, señal de que habrían permanecido más de quince días dentro del sitio. Sin embargo, todos presentaban un estado físico entre regular y bueno, lo cual permitió que pudieran ser liberados sin mayores complicaciones. Después de la valoración correspondiente, se tomó la decisión de trasladarlos de inmediato a zonas seguras dentro de su entorno natural. De esta manera se garantizó su recuperación y supervivencia”.

Las babillas más grandes fueron liberadas en un río del municipio de Aipe, mientras que las más pequeñas y las de condición más delicada fueron llevadas a un humedal cercano. Las autoridades recordaron a la comunidad la importancia de reportar cualquier situación que ponga en riesgo a la fauna silvestre. Recomiendan tomar fotografías y brindar la mayor información posible para facilitar la atención oportuna y proteger la vida de estos animales.