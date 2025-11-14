La Honduras de Reinaldo Rueda perdió con Nicaragua y postergó su clasificación al Mundial del 2026

Reinaldo Rueda entrenador de Honduras en las eliminatorias de la CONCACAF para el Mundial del 2026 / Getty Images / Catherine Ivill - AMA

La eliminada Selección de Nicaragua sorprendió a la Honduras de Reinaldo Rueda, luego de vencerla por 2-0. Lo anterior, le impidió al cojunto del entrenador colombiano clasificarse anticipadamente al Mundial de 2026, en un partido que se jugó en Managua, por la penúltima fecha de las eliminatorias de la Concacaf.

Honduras tampoco aprovechó la derrota de Costa Rica ante Haití por 0-1 en el otro partido del Grupo C jugado en la noche del jueves 13 de noviembre.

Pese a la derrota, la selección hondureña sigue liderando el grupo con 8 puntos, aunque ahora Haití igualó su registro.

Así fue la victoria de Nicaragua ante Honduras

Nicaragua aprovechó esta oportunidad para ir por la revancha, luego de la derrota sufrida a domicilio 2-0 en el partido de ida. Un gol de Bancy Hernández al minuto 12′ y otro de Jaime Moreno al minuto 82′, acabaron con las ilusiones de los dirigidos por Reinaldo Rueda.

La Azul y Blanco salió al terreno sin ninguna intención de regalar nada y al minuto 12, de contragolpe, Bancy Hernández venció al portero Édrick Menjívar.

En la segunda mitad, Honduras salió volcada al ataque con la intención de empatar, pero Nicaragua respondió con un cerrojo defensivo que evitó la llegada al área chica de los catrachos.

Así las cosas, la situación en el Grupo C se definirá hasta en la última jornada, pues además del empate en puntos de Honduras y Haití con 8 unidades, Costa Rica sigue en la pelea, ya que suma 6 puntos. Nicaragua, por su parte, está eliminada con solo 4 unidades.

