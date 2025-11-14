Julio Alberto Manzur Abdala es citado a rendir versión ante la JEP

JUSTICIA

La Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) citó este viernes al exsenador Julio Alberto Manzur Abdala para rendir versión sobre hechos relacionados con el conflicto armado en la región de Urabá, en el marco del Caso 04. Esta comparecencia se da tras su sometimiento como Agente del Estado no integrante de la fuerza pública, por presuntos vínculos con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en el departamento de Córdoba.

La diligencia se lleva a cabo en la sede principal de la JEP en Bogotá, mientras que víctimas acreditadas participan desde una sala espejo en Montería, en cumplimiento de la metodología que prioriza la centralidad de las víctimas y la justicia restaurativa. “La participación de las víctimas cumple un papel decisivo en la garantía de sus derechos y en la construcción de paz”, señaló la Sala.

Manzur Abdala fue vinculado al Caso 04 por el proceso que cursó en su contra en 2015 ante la Corte Suprema de Justicia por concierto para delinquir agravado. Según la JEP, los hechos investigados habrían facilitado el control burocrático y la manipulación de procesos electorales por parte de las AUC en la región“. El aporte a la verdad que se espera de Manzur Abdala debe superar el umbral de conocimiento al que llegó la Corte Suprema de Justicia y la justicia ordinaria”, indicó la JEP.

La diligencia es presidida por la magistrada Nadiezhda Henríquez Chacín, relatora del Caso 04, que abarca los hechos más graves del conflicto armado ocurridos entre 1986 y 2016 en municipios priorizados de Antioquia, Chocó y Córdoba. En este contexto, se espera que el exsenador explique su papel frente a los hechos del conflicto y las afectaciones generadas a las comunidades.

La JEP reiteró que estos espacios no son trámites informales, sino escenarios fundamentales para el esclarecimiento de la verdad. “Quienes se someten a la JEP deben hacer aportes reales y verificables a la verdad que contribuyan al esclarecimiento de los hechos”, subrayó la Jurisdicción.

Lo dicho por Manzur Abdala será valorado y contrastado por la JEP, en cumplimiento del régimen de condicionalidad que rige para los comparecientes. El desarrollo de esta diligencia representa un paso más en el proceso de justicia transicional que busca garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.