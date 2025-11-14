Juan Daniel Oviedo no descarta entrar a nueva coalición: “Pongamos un propósito claro”

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Juan Daniel Oviedo, precandidato a la Presidencia, pasó por los micrófonos de La W y habló sobre las posibles coaliciones de cara a las elecciones del 2026.

Ocho precandidatos de derecha se reunieron esta semana en el Hotel Marriott de Bogotá para avanzar en la posible conformación de una nueva alianza antipetrista.

Al respecto, el también precandidato Juan Daniel Oviedo habló en los micrófonos de La W y se refirió a si participará de esa eventual coalición.

Oviedo reveló que ha conversado con varios de ellos, pero que antes de definir nombres, hay que acordar cuál será su norte: “Ya hay tantas coaliciones, fotos y batallas, todas con el propósito de derrotar a una persona, que es al presidente Gustavo Petro, y que todavía no tienen claro cuál es el propósito que le vamos a ofrecer al país”, dijo.

De hecho, también señaló que ha sostenido conversaciones desde con la coalición conformada por David Luna, Mauricio Cárdenas y Juan Manuel Galán, y que no se cierra a ninguna de ellas, pero dijo: “No podemos seguir construyendo alianzas basadas en quien no entra; necesitamos un propósito claro”.

Ahora, por otro lado, Oviedo se refirió a la crisis demográfica del país, y explicó a qué se refirió cuando dijo que había que “poner a las mujeres a parir”.

Según dijo, sus palabras fueron malinterpretadas: “No dije que estaba mandando a parir a las mujeres ni que son máquinas para parir. Estamos reconociendo una realidad: desde 2018 cada vez hay menos mujeres en edad fértil y no podemos culpar a las mujeres educadas que trabajan. El problema no es buscar un culpable, sino ajustar el sistema educativo y laboral a esa realidad”, dijo.

Escuche la entrevista aquí:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles Escucha el audio 00:00:00 11:02 Descargar Compartir Cerrar Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

Escuche W Radio en vivo