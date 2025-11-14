JEP imputa tortura y valida patrón sistemático de crímenes en Dadeiba e Ituango, Antioquia

La entidad confirmó la existencia de un patrón macrocriminal en la región antioqueña entre 2002 y 2006, imputó el crimen de tortura a 2 comparecientes y aprobó 9 proyectos restaurativos en respuesta a las víctimas.

En una decisión que marca un nuevo hito en el esclarecimiento judicial del conflicto armado colombiano, la Sección de Reconocimiento de Verdad del Tribunal para la Paz avaló parcialmente la investigación sobre asesinatos y desapariciones forzadas ocurridos en Dabeiba e Ituango, y confirmó que los hechos responden a “una política sistemática de asesinatos y desapariciones de personas que no participaban en las hostilidades, cuyos cuerpos fueron ocultados en los cementerios Las Mercedes e Ituango y otros del noroeste antioqueño”.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó el crimen internacional de tortura a los comparecientes Yair Leandro Rodríguez Giraldo y Fidel Iván Ochoa Blanco, al comprobar que “causaron graves sufrimientos físicos y mentales a las víctimas antes de asesinarlas”. Además, se atribuyó a Ochoa Blanco responsabilidad por omisión, al no impedir un acto de violencia sexual contra una menor de edad de 13 años, perpetrado por un paramilitar.

La investigación, contenida en el Auto 016 de 2025, se enmarca en el primer caso conjunto de la JEP, que articula el macrocaso nacional sobre ejecuciones extrajudiciales (Caso 03) y el caso territorial de Urabá (Caso 04). En total, 10 miembros de la fuerza pública fueron imputados; 8 reconocieron su responsabilidad y los 2, que no lo hicieron, fueron remitidos a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA).

La Sección también ajustó la forma de atribución penal de dos comparecientes, pasando de complicidad a coautoría, al determinar que “ostentaron un rol esencial en la comisión de estos delitos e incumplieron los deberes derivados de su pertenencia a la fuerza pública”.

En respuesta a las observaciones de las víctimas, las 5 propuestas iniciales de sanción propia se transformaron en 9 proyectos restaurativos, que incluyen:

Intervención en el cementerio Las Mercedes de Dabeiba. Mejoramiento de vías terciarias en Dabeiba y municipios aledaños. Reconstrucción de puentes sobre el río Sucio. Proyectos productivos. Intervención en el Terminal de Transportes del Norte de Medellín. Búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Recuperación del buen nombre de las víctimas y del territorio de Dabeiba. Murales con carácter restaurativo. Continuación del proyecto en la acción integral contra minas (AICMA).

Según la JEP, estos proyectos buscan “asegurar su impacto reparador, restaurador y transformador, así como la no repetición de los hechos delictivos en los territorios”.

La próxima etapa será la Audiencia de No Correspondencia para revisar el caso del compareciente Levis de Jesús Contreras Salgado. Luego, se convocará la Audiencia de Verificación, antes de que el Tribunal emita sentencia definitiva.