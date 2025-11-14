El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), alerta la detección y venta ilegal en un lote falsificado de Noxpirin en cápsula de número 15890724 FV 07-2026, el cual representa un riesgo para los ciudadanos.

Fue el titular del registro sanitario, quien identificó la existencia en el mercado de un producto que utiliza de manera indebida su marca y datos de lote.

Entre las diferencias halladas está: cambios en el color y brillo de los materiales de empaque, variaciones en la diagramación del empaque, la modificación de la fuente tipográfica y el tamaño de los textos, el codificado distinto al del producto original y diferencias físicas de la cápsula frente al producto original.

Recomiendan no adquirir ni consumir dicho producto, y dado el caso, suspender su consumo de manera inmediata, además de informar al Invima o a la autoridad de salud territorial, si conoce lugares o canales donde se distribuya o comercialice.

“La falsificación de un medicamento no solo engaña al consumidor, sino que pone en riesgo su salud. Invitamos a la ciudadanía a verificar siempre el registro sanitario y a abstenerse de adquirir productos cuya autenticidad genere dudas”, indicó William Saza, Director de Medicamentos y Productos Biológicos del Invima.