Investigan muerte de adulto mayor en Arjona, Bolívar: fue asesinado con arma de fuego

Cartagena

Un adulto mayor de 87 años identificado como Rafael Hernández Simancas fue hallado muerto dentro de su vivienda en circunstancias que son materia de investigación por parte de la Policía en el municipio de Arjona, norte de Bolívar.

Según el reporte oficial, vecinos del sector ingresaron a la vivienda ubicada en el sector Casitas de Tabla del barrio La Paz y notaron que presentaba una herida en su rostro, razón por la cual avisaron de inmediato a la Policía.

Al llegar al lugar, los uniformados se percataron que Rafael Hernández no tenía signos vitales y presentaba tres lesiones propinadas con arma de fuego en diferentes partes de su cuerpo.

Según informaciones recopiladas en el sector por la Policía, la víctima compartía domicilio con alias ‘Camaguey’, quien presuntamente, es reconocido por estar involucrado en actividades delictivas relacionadas con el hurto, tráfico de estupefacientes e invasión de tierras.

La Policía investiga si esto podría estar relacionados con la muerte del adulto mayor, quien no presentaba anotaciones judiciales en el sistema penal oral acusatorio de la Fiscalía General de la Nación. También se maneja la hipótesis de una presunta equivocación por parte del homicida.