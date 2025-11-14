Horóscopo del Profesor Salomón para este 14 de noviembre: es un buen momento para perdonar y amar

El día 14 es una fecha llena de milagros, por lo tanto, las personas nacidas en esta fecha están fortalecidas por el amor. Una recomendación del profeso Salomón es que limpie su entorno y sus vínculos. Recuerde que este día está hecho para usted.

Número del día: 2946.

2946. Código sagrado: 19700.

19700. Color del día: amarillo o dorado.

amarillo o dorado. Fruta del día: mora.

Horóscopo para este viernes, 7 de noviembre de 2025

Cáncer (Del 21 de junio al 22 de julio)

Las cartas muestran que es necesario que comparta con su familia, perdone si es necesario. Si está esperando un dinero, puede que tarde un poco, pero lo tendrá sus manos pronto.

Número del día: 7676.

Escorpio (Del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Todo lo relacionado con su trabajo, se le dará y le será recompensado. Si está pensando en jugar juegos de azar, las cartas muestran que todo saldrá a su favor, confíe.

Número del día: 0146

Piscis (20 de febrero al 20 de marzo)

¡No se desespere y tome las cosas con calma, Piscis! Recuerde que todo con paciencia se logra, paso a paso. Las cartas muestran que se van a solucionar problemas económicos que no lo estaban dejando estar en paz.

Número del día: 9077.

Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

Mucho trabajo y creatividad se mueven a su favor, disfrute de las bendiciones que ha cosechado, Géminis.

Número del día: 3584.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

Viene mucho trabajo a su vida, no importa la cantidad, todo le saldrá bien, evite cuidar sus logros, hay gente envidiosa que no le gusta verlo triunfar. ¡Sea prudente y no le cuente a cualquiera sus problemas, proyectos o logros!

Número del día: 7790.

Acuario (21 de enero al 19 de febrero)

Algunos de ustedes tienen relación con vehículos, las cartas muestran que tiene que cuidar su salud, sobre todo en la parte de los pies. Acuda al médico de ser necesario, recuerde que para que todo marche bien, es importante que usted también lo esté en todas las áreas.

Número del día: 7152.

Aries (21 de marzo al 19 de abril)

¡Aries, en el amor necesita fortalecerlo, pida disculpas y perdone de ser necesario, no deje morir el amor! Si no tiene a alguien, no importa, manifieste y fortalezca esa parte. Una gran cantidad de dinero viene en camino.

Número del día: 7815.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

¡Leo, tenga cuidado como se expresa ante las personas que ama! Las cartas muestran que una nueva oferta laboral viene en camino. No deje ir esta oportunidad, ya que se ajusta a sus gustos y es bastante conveniente.

Número del día: 2068

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario recuerde hablar, dialogar, perdonar y fortalecer aquellas áreas que ha abandonado. Visite a su familia y no olvide que, en tiempos difíciles, es cuando más necesita rodearse con sus parientes.

Número del día: 9811.

Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

Tauro, grandes bendiciones vienen en camino, siga confiando en que cosa buenas llegaran pronto para brindarle una gran alegría. Este fin de semana todo estará bien, y según mostraron las cartas, estará lleno de bendiciones su camino.

Número del día: 5108

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

¡Debe luchar por las cosas que realmente quiere, Virgo! No se rinda por muy difícil que sea el camino, recuerde que todo el esfuerzo que hace hoy, se verá recompensado mañana. Las cartas muestran que proyectos nuevos llegan y serán de gran bendición en su vida.

Número del día: 5913.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero)

Todo lo relacionado con su trabajo va a mejorar para mayor bienestar y estabilidad en su vida. Las cartas muestran que si tenía proyectos con alguna vivienda o algún tema relacionado con bienes raíces, saldrá a su favor.

Número del día: 0334.

