Hamás entregó otro cadáver de rehén a Israel: quedan tres por devolver

El Ejército israelí recibió este jueves, con mediación del Comité Internacional de la Cruz Roja, los restos mortales de un rehén en la Franja de Gaza, por lo que ya son 25 los cadáveres de cautivos recuperados.

“Israel ha recibido, a través de la Cruz Roja, el féretro de un rehén caído que fue entregado a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y al Shin Bet dentro de la Franja de Gaza. Desde allí, será trasladado a Israel”, confirmó en un comunicado la Oficina del primer ministro, Benjamín Netanyahu.

Siendo así, se confirmó que únicamente hace falta la entrega de tres rehenes más que permanecen en la Franja de Gaza.

El cuerpo entregado pertenece al rehén Meni Goddard, confirmó esta madrugada La Oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

“Tras completar el proceso de identificación por parte del Centro Nacional de Medicina Forense, en cooperación con la Policía de Israel y el Rabinato Militar, representantes del Ejército informaron a la familia del fallecido secuestrado, Meni Goddard, que su ser querido había sido repatriado a Israel y que su identificación se había completado”, se recoge en una nota.

En el marco del alto el fuego, Hamás liberó además a los 20 cautivos que quedaban con vida a cambio de cerca de 2.000 detenidos y presos palestinos.

Por su parte, Israel ha devuelto a la Franja, con la mediación de la Cruz Roja, alrededor de 315 cadáveres de gazatíes, muchos con signos de abusos y mutilaciones, según imágenes que ha divulgado el Ministerio de Sanidad para facilitar su identificación y de acuerdo a denuncias de fuentes médicas y de Hamás.