Habilitan paso controlado a un carril en la vía Calarcá – Cajamarca tras fatal accidente

Tolima

Sobre las 5:15 de la mañana de este viernes 14 de noviembre, las autoridades de tránsito informaron sobre la apertura parcial de la vía Calarcá – Cajamarca, luego del fatal accidente que se registró la noche anterior en el túnel Los Venados.

El director Operativo de Tránsito del Tolima, Miguel Bermúdez, indicó que las labores para remover los dos vehículos de carga involucrados en el accidente tardaron alrededor de nueve horas.

“A las 8:00 de la noche anterior se presentó un delicado siniestro en el que dos vehículos, uno tipo camión y otro tipo furgón, sufrieron un accidente de tránsito que lamentablemente dejó dos personas fallecidas y una persona lesionada”, manifestó Bermúdez.

El funcionario advirtió que a lo largo de este viernes, en la vía del Quindío hacia el Tolima, continuarán las labores para restablecer por completo la movilidad.

“Llueve en buena parte de las vías del departamento del Tolima. Invitamos a los usuarios viales a tener presente esta condición climática, estar alertas y conducir siempre con seguridad”, recomendó Bermúdez.

Todavía resta por determinar las identidades de las dos personas fallecidas en el siniestro vial y las causas del mismo.