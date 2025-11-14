Gobernadora del Meta a MinTransporte: “reconsidere el ajuste de los peajes de la vía Bogotá-Orinoquía”

Nuevas tarifas de peajes en la Vía al Llano: fecha y vehículos en los que aplica precio diferencial

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), y la Concesionaria Vial Andina, Coviandina, anunciaron que a partir del próximo domingo 16 de noviembre de 2025, los peajes de Boquerón I y II, Naranjal y Pipiral de la vía al Llano se ajustarán a la tarifa preferencial.

Ante esta decisión, la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, pidió a la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, reconsiderar esta decisión.

“Quiero hacer un llamado muy especial a la doctora María Fernanda Rojas, ministra de Transporte, para que reconsidere el ajuste de los peajes de la vía Bogotá-Orinoquía. La situación de los empresarios, campesinos, comerciantes por los cierres de la vía han generado un problema social y pérdida de competitividad en nuestra región. Así que, ministra, la necesitamos”, señaló, la gobernadora Cortés.

¿Cómo está la vía al llano?

Después de dos meses de cerrada la vía al Llano por el derrumbe en el sector de Chipaque en el km 18, el Ministerio de Transporte anunció que esta semana se habilitará un carril.

Esto permitirá retomar el tráfico de pasajeros y de carga en el corredor, fundamental para la recuperación económica nacional.

Las pérdidas por el cierre de esta vía son millonarias. Solo el sector de la carga son más de 114.000 millones de pesos en un mes.