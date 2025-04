No habrá más aumentos de peajes en 2025: presidente de la ANI

La cuestión del aumento en el precio de los peajes ha generado una ola de indignación y quejas en el país. Esto debido a que Colombia es uno de los países con el costo más altos de peajes en la región. Hoy en entrevista para 6AM, Óscar Javier Torres, Presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), aclaró la situación y explicó a los colombianos el porqué no es una aumento, sino un reajuste.

“No es un aumento de peajes, es un ajuste del valor en el tiempo”

Primeramente, el presidente contextualizó que debido a la inflación del 13.12% del año 2022, el Gobierno Nacional expidió el decreto 050 del 2023 como medida antiinflacionaria. En este se suspenden los incrementos de peajes de la Nación.

Ahora bien, Torres explicó que, “Cuando se llega al año 2024 se tienen que realizar los ajustes pertinentes con la inflación del año, que es de 5.2%, pero todavía queda un rezago de los ajustes no realizados en el 2023″. Argumentando que esta medida no es un aumento de los precios, sino un reajuste como tal, “Claro, esto lo entendemos técnicamente para el bolsillo de la gente, pues es pagar más plata, pero la realidad es que no aumentamos los precios, los reajustamos”.

¿Cómo se realizará el reajuste de los precios?