Fue liberada la mujer que se canjeó por su hermano secuestrado en Norte de Santander

Bucaramanga

Una empresaria santandereana que se había canjeado por su hermano secuestrado regresó a la libertad.

Clara Serrano fue entregada a una comisión humanitaria de la iglesia católica y de la Defensoría del Pueblo en el Catatumbo.

La señora Serrano se había canjeado en por su hermano Christian en marzo pasado.

El drama para esta familia de ganaderos santandereanos comenzó en noviembre de 2024 cuando Christian Serrano fue secuestrado en un paraje del municipio de Río de Oro, Cesar.

4 meses después, el grupo que lo mantenía cautivo lo dejó en libertad, pero su hermana Clara quedó retenida.

José Felix Lafaurie, presidente ejecutivo Fedegán había dicho que detrás del plagio estaba el ELN.