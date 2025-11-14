Fallece Nilson Andrés De Arco Salcedo, líder social de Soledad, Atlántico

JUDICIAL

Nilson Andrés De Arco Salcedo, reconocido líder social y comunitario del municipio de Soledad, Atlántico, falleció el 14 de noviembre de 2025 tras permanecer hospitalizado por un atentado en su contra. De Arco Salcedo era defensor de derechos humanos y miembro del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, con amplia trayectoria en procesos comunitarios y en la defensa de poblaciones vulnerables.

Los hechos que anteceden su muerte se remontan al pasado 20 de julio, cuando Nilson realizaba labores de documentación en un espacio comunitario del barrio Los Campanos. En ese momento, un hombre descendió de una motocicleta y le disparó, causándole heridas de gravedad. A raíz de esto fue hospitalizado, hasta que finalmente se confirmó su fallecimiento el día de hoy.

La Defensoría del Pueblo había emitido la Alerta Temprana (AT) 013/25, en la que incluyó al municipio de Soledad con un llamado a la acción prioritaria. El organismo advirtió que la imposición de normas y otras formas de gobernanza ilegal por parte de grupos armados representa un riesgo permanente de violación a los derechos de la población.

Esta alerta se suma a la AT 022/23, que ya advertía sobre la presencia de diversas estructuras criminales en la zona, responsables de control territorial, extorsiones, microtráfico y amenazas, en medio de un aumento de la violencia urbana y disputas por economías ilegales.

Asimismo, la AT 019/23 había señalado el escenario de riesgo que enfrentan líderes, lideresas y defensores de derechos humanos en el país, quienes de manera individual o colectiva se dedican a la defensa de la vida y la dignidad en distintos sectores.

En Soledad hacen presencia grupos como el EGC, Los Pepes, Nuevos Rastrojos, Los Costeños, Bloque Central Renacer, Los Papalopez, Los Vega y otras bandas locales.

Con el asesinato de Nilson Andrés De Arco Salcedo, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) registra 170 líderes asesinados en Colombia durante 2025.