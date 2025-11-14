En Torres de Bicentenario riña dejó un muerto con arma de fuego: la víctima “estaba pidiendo dinero”

En el barrio Torres de Bicentenario, se presentó el homicidio de Jhon Frank Pedroza Parra, de 26 años, por herida con arma de fuego.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Según lo manifestado por testigos en el lugar, el occiso se encontraba disfrazado pidiendo dinero en el sector del Bohío, donde se genera una riña, con elementos contundentes (piedras y botellas) donde posteriormente se escucharon disparos; varios de ellos impactaron en la humanidad de Jhon Frank, quien fue trasladado a un centro asistencial, pero falleció.

El occiso presenta dos (2) anotación judicial por los delitos de hurto y fabricación, porte y tráfico de estupefacientes. Realizó la inspección técnica al cadáver la Seccional de Investigación Criminal.