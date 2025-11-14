En Cartagena ciudadano sueco condenado por hurto fue expulsado de Colombia

La Unidad Administrativa Especial Migración Colombia aplicó medida de expulsión del ciudadano sueco Sven Robert Stefan Nystroem, quien había sido condenado por el delito de hurto calificado en Barranquilla y posteriormente fue hallado en condición de calle en Cartagena.

El procedimiento fue ejecutado en el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez de Cartagena por funcionarios de la Regional Caribe, con el apoyo de la Embajada de Suecia, la Alcaldía de Cartagena a través de la Secretaría de Participación Comunitaria, garantizando en todo momento el respeto por los derechos del extranjero.

Nystroem, de 57 años, fue detenido en febrero de 2023 tras intentar huir con una camioneta de alta gama en la capital del Atlántico.

Por estos hechos, un juez de control de garantías ordenó su traslado a la cárcel El Bosque. Después de cumplir su condena el extranjero fue encontrado deambulando por el centro histórico de Cartagena.

El ciudadano fue custodiado por dos oficiales de Migración Colombia hasta Estocolmo, Suecia.

Cabe resaltar que, todo el proceso se efectuó en estricto cumplimiento del Decreto 1067 de 2025, garantizando un enfoque de respeto y protección de los derechos humanos.

“Esta acción refleja el compromiso de Migración Colombia con el cumplimiento de la normatividad migratoria y el respeto a los derechos humanos. Ningún extranjero que haya infringido las normas colombianas puede permanecer en el país de manera irregular”, afirmó la directora general de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero López.

Así mismo, la entidad inadmitió a una ciudadana chilena en el mismo aeropuerto, tras recibir información de una agencia homóloga que alertó sobre su historial delictivo en el exterior.

Con estas acciones, Migración Colombia reafirma su compromiso con el cumplimiento de la normatividad migratoria, la prevención del ingreso de personas con antecedentes judiciales al territorio nacional y el ejercicio de sus funciones bajo un enfoque de respeto y protección de los derechos humanos.