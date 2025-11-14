El Pulso del FútbolEl Pulso del Fútbol

El Pulso del Fútbol, 14 de noviembre de 2025

El Pulso del Fútbol analiza los grupos de los cuadrangulares en la Liga Colombiana.

Juan Cedeño

¿Cuál será su final de la Liga?

41:35

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la última fecha del todos contra todos en la liga colombiana. César dijo: “Fue una vergüenza lo que hizo el América y el Bucaramanga en la cancha, era muy difícil acertar a los pronósticos de la fecha de ayer. Se acabaron con las suspicacias de Harold Santiago Mosquera”. Sobre el tema Steven agregó: “Acertamos a que entraban América y Santa Fe a los ocho, América nunca estuvo por fuera de los ocho y Santa Fe se metió en la última fecha. Lo único jarto fue cuando se fue la luz en Medellín, menos mal no afectó en nada”.

No olvide escuchar el audio del programa.

YouTube.

