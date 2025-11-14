El Carmen de Bolívar inició proyecto de apoyo para mujeres víctimas del conflicto armado

Cartagena

La Alcaldía de El Carmen de Bolívar continúa impulsando la inclusión, la igualdad y la generación de oportunidades para todos y todas, reafirmando el compromiso con el bienestar social y el desarrollo humano de las comunidades.

Desde la Secretaría de Gobierno y Convivencia Ciudadana, se dio inicio a un importante proyecto de apoyo dirigido a 100 mujeres víctimas del conflicto armado, con el propósito de fortalecer sus capacidades y brindarles herramientas que contribuyan a su autonomía e independencia económica.

A través de procesos de formación en belleza, panadería, agro y pecuario, se busca que cada participante encuentre en el conocimiento una puerta para emprender, crecer y transformar su vida. Este programa también integra a miembros de la comunidad LGBTI, garantizando espacios inclusivos y reafirmando el compromiso de la administración municipal con el respeto, la equidad y la diversidad, para que más carmeros y carmeras accedan a nuevas oportunidades de formación y progreso.

El secretario de Gobierno y Convivencia Ciudadana, Héctor Sanabria, manifestó que “como funcionarios públicos seguimos llegando a las comunidades, porque ese es nuestro compromiso: estar presentes, acompañar y brindar alternativas reales que aporten al desarrollo de nuestros territorios”.

Asimismo, destacó que El Carmen de Bolívar ha alcanzó un alto nivel territorial gracias al compromiso institucional con la atención y reparación integral a las víctimas del conflicto armado, un reconocimiento que refleja el trabajo constante de la administración en la construcción de paz, reconciliación y oportunidades.