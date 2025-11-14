Consejo Superior de la Judicatura anuncia convocatoria para intérpretes indígenas

JUDICIAL

El Consejo Superior de la Judicatura dio a conocer una decisión que busca fortalecer el acceso a la justicia en comunidades indígenas: la apertura de una convocatoria pública para inscribir intérpretes indígenas como auxiliares de la justicia. El anuncio se dio a conocer en el XII Encuentro Nacional de la Jurisdicción Especial Indígena que se realizó en Albania, La Guajira.

El evento contó con la participación de la magistrada Diana Alexandra Remolina Botía, coordinadora de la Jurisdicción Especial Indígena (JEI). Según ella, esa convocatoria permitirá garantizar la mediación lingüística en procesos judiciales que lo requieran en distintos departamentos del país.

“Realizamos un trabajo previo con el apoyo de los consejos seccionales de la judicatura, las direcciones seccionales de administración judicial y las autoridades indígenas de las mesas departamentales, identificando las lenguas indígenas que requerían de intérpretes en cada departamento e identificando, con ayuda de las autoridades indígenas, las personas indígenas idóneas para inscribirse”, explicó Remolina durante la instalación del encuentro.

La magistrada también destacó los avances legislativos en el Congreso, donde el Proyecto de ley de coordinación entre la JEI y la Jurisdicción Nacional ya superó el segundo debate en el Senado. “Solo nos restarían los dos debates en la Cámara de Representantes para que podamos contar con nuestra tan anhelada ley de coordinación interjurisdiccional”, afirmó.

El evento contó con la presencia de autoridades locales como el gobernador de La Guajira, Jairo Alfonso Aguilar Deluque y la alcaldesa de Albania, Nera Robles Bonivento. También, fue un escenario para la entrega de distinciones y premiaciones.

La Asamblea Departamental de La Guajira entregó la distinción “Luis Antonio Robles” a la magistrada Remolina, en reconocimiento a su labor en el servicio público y el fortalecimiento institucional de la justicia

Asimismo, se otorgaron premios del Segundo concurso de sentencias con enfoque intercultural indígena de la Rama Judicial. En la categoría de altas cortes, el galardón fue para la sentencia sobre el macroterritorio de los Jaguares del Yuruparí en el Amazonas, con ponencia de la exmagistrada Diana Fajardo Rivera.

En tribunales, se declaró un empate entre Óscar Humberto Ramírez Cardona, del Tribunal Superior de Bogotá, y Dilam Andrés Gámez Quijada, del Tribunal Administrativo de La Guajira. Finalmente, en juzgados, el reconocimiento fue para Juan José Castro Núñez, juez Séptimo Administrativo de Valledupar, por una sentencia que resalta el pluralismo y la autonomía de las autoridades tradicionales.