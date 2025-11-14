En Quindio, recuperan dos cuerpos de personas dadas por desaparecidas

JUDICIAL

La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) confirmó la recuperación de dos cuerpos en el Cementerio Jardines de San José de Pijao, Quindío, como parte de un proceso humanitario que busca dar respuestas a las familias afectadas por el conflicto armado.

Los restos corresponderían a Juan Rodríguez y a un trabajador agrícola proveniente de Nariño, Antioquia. El primero era un joven de Ibagué, cuya desaparición se dio cuando tenía 15 años y fue vinculado a un grupo armado no estatal. El segundo, de acuerdo a relatos recogidos, se encontraba recolectando café en la zona rural de Pijao cuando fue asesinado por un grupo armado ilegal.

La intervención en el cementerio fue posible gracias al trabajo conjunto entre la UBPD, la Registraduría Nacional, la Arquidiócesis, la Mesa de Víctimas del Quindío, la Alcaldía de Pijao y el Hospital Santa Ana.

La antropóloga forense de la UBPD para la Región Occidente, María Alejandra Ortiz, destacó la importancia de la colaboración local: “Nosotros siempre hemos hablado de que la búsqueda no se hace sola. En esta oportunidad fue clave el trabajo en equipo entre la investigadora, las personas del municipio como el párroco, el registrador y doña Ligia Villamil”

El proceso incluyó la revisión de diagnósticos de Cuerpos No Identificados (CNI) y Cuerpos Identificados No Reclamados (CINR), elaborados previamente por el administrador del cementerio y el párroco Julián Castillo. Estos insumos fueron contrastados con bases de datos oficiales, lo que permitió avanzar en la identificación de las víctimas.

Harold Edward Lara, registrador de Pijao, señaló: “Apoyamos con todos los archivos que tenemos bajo nuestra custodia y que nos iban solicitando. Muchos de estos documentos sirvieron como antecedentes para determinar la identidad de las personas”.

Los cuerpos recuperados fueron trasladados al Centro de Abordaje Forense de Medellín, donde se realizarán los análisis técnico-científicos para confirmar su identidad. Según la UBPD, en Quindío se registran al menos 609 personas desaparecidas, 16 de ellas en el municipio de Pijao.