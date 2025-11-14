Científicos descubren cómo prolongar la fertilidad de las gallinas con medicamento: ¿Cómo funciona?

Investigadores de la ‘Penn State University’ descubrieron que la metformina, un medicamento usado en humanos para tratar la diabetes tipo 2 y el síndrome de ovario poliquístico, puede mejorar de forma notable la producción de huevos en gallinas reproductoras de engorde.

El equipo, dirigido por el profesor Ramesh Ramachandran del ‘College of Agricultural Sciences’, partió de una observación crítica. Estas aves, seleccionadas durante décadas para desarrollar pollos que crecen con rapidez, muestran una disminución acelerada en la fertilidad conforme envejecen.

Esa caída productiva guarda un paralelismo con lo que ocurre en mujeres con síndrome de ovario poliquístico, donde los desequilibrios metabólicos y hormonales afectan la función ovárica.

Al reconocer esta similitud, los científicos exploraron la posibilidad de que un fármaco habitual en medicina humana pudiera también optimizar la salud reproductiva aviar.

De esta manera, los resultados revelaron un puente inesperado entre dos mundos. El tratamiento de trastornos metabólicos en personas y la mejora de la eficiencia en la producción avícola.

¿Qué evidencias científicas respaldan este beneficio en las gallinas?

En un estudio publicado en 2023, los investigadores administraron pequeñas dosis diarias de metformina durante 40 semanas a gallinas reproductoras y registraron cambios notables.

Las aves tratadas produjeron más huevos fértiles, redujeron su grasa corporal y mostraron perfiles hormonales significativamente más equilibrados.

La investigación fue liderada por Evelyn Weaver, autora principal de los dos trabajos que describen este avance, bajo la supervisión del profesor Ramesh Ramachandran. Según este último, los datos sugieren una mejora directa en la función ovárica. Esto refuerza la idea de que este fármaco, tradicionalmente asociado al tratamiento de trastornos metabólicos en humanos, puede tener aplicaciones inesperadas en la producción avícola.

Tenga en cuenta que este proyecto contó con financiación del Departamento de Agricultura de Estados Unidos y de los Institutos Nacionales de Salud, un respaldo institucional que evidenció la rigurosidad del diseño experimental y el potencial impacto del hallazgo.

¿Qué mecanismos metabólicos explican el efecto de la metformina?

Un segundo estudio, publicado en ‘Biology of Reproduction’, profundizó en el modo en que la metformina actúa dentro del organismo de las gallinas.

Utilizando técnicas avanzadas de secuenciación desarrolladas en los ‘Huck Institutes of the Life Sciences’, el equipo analizó ARN hepático y detectó que el fármaco activa genes asociados a la producción de proteínas de la yema y al control de la glucosa, mientras desactiva aquellos relacionados con la acumulación de grasa.

Según explicó Weaver, este ajuste molecular mantiene a las aves “metabólicamente más sanas”, lo que extiende su capacidad reproductiva a lo largo del tiempo.

Por medio de este enfoque se puede comprender cómo un medicamento común en la medicina humana puede reorganizar procesos determinantes del metabolismo aviar.

Finalmente, vale la pena agregar que el estudio también contó con la participación de Tae Hyun Kim, profesor asistente de biología aviar, y del investigador de pregrado Nathan Connolly, sus contribuciones fortalecieron el análisis funcional de los datos genómicos y ayudaron a revelar las vías específicas que permiten a la metformina mejorar la eficiencia reproductiva en aves de producción.