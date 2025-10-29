Sacrificaron a una perrita en un aparente ritual de brujería en Natagaima, Tolima

Tolima

El hallazgo de una perrita criolla que apareció colgada por el cuello de un árbol generó escozor en el municipio de Natagaima, ubicado en el sur del Tolima. Alrededor del animal aparecieron cinco gallinas muertas, lo que hace pensar que los animales fueron víctimas de un ritual de santería o brujería.

De acuerdo con Ernesto Navarro, comandante del Cuerpo Voluntario de Bomberos de Natagaima, el animal apareció colgado de un árbol en la vía que conduce del casco urbano del municipio a los resguardos indígenas El Palmar y San Miguel.

“A la perrita no la ahorcaron con un lazo, sino con un alambre liso que penetró la parte del cuello, y alrededor había cinco gallinas con la cabeza cortada. Al parecer, como estamos en el mes de octubre y se acerca la noche de los brujos, allí hubo algún acto de brujería o santería, algo maligno”, expresó Navarro.

Todo apunta a que el sacrificio de la perrita fue realizado en horas de la madrugada, ya que su cuerpo fue encontrado cerca de la vía en mención y ningún residente de los alrededores indicó haber visto algo relacionado con este macabro episodio.

“Si alguien hubiera matado a la perrita, pues hace un hoyo y la entierra. Pero apareció con las cinco gallinas alrededor en forma de círculo, con el pescuezo cortado y las patas amarradas. Entonces, pareciera que pudo ser un ritual”, enfatizó el comandante.

Desde Ibagué se trasladó un equipo de la Policía Nacional para investigar este caso de maltrato animal agravado y a los posibles responsables del mismo.