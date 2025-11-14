CAJAR advierte afectación a víctimas por demoras en sentencia contra coronel (r) Publio Hernán Mejía

juicio por falsos positivos ante la JEP contra el coronel (r) del Ejército, Publio Hernán Mejía

JUSTICIA

El Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo está advirtiendo que pese a que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció que la sentencia en contra del coronel retirado Publio Hernán Mejía por “falsos positivos” se leería en un plazo de 60 días luego de terminada la etapa de juicio, dicho término se cumplió el pasado 30 de octubre.

Cajar recuerda que luego de practicar 56 testimonios, el juicio culminó el pasado 5 de agosto de 2025 con la audiencia de alegatos de conclusión, en la cual el coronel Mejía negó nuevamente su responsabilidad en los hechos imputados

Para Sebastián Escobar, abogado del CAJAR, la demora de la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP en dictar sentencia contra Mejía genera preocupación en las víctimas.

“Nos preocupa que el no cumplimiento de estos plazos y estos compromisos pueda tener un impacto en las víctimas que llevan más de 20 años exigiendo justicia por estos hechos”, dijo Escobar a Caracol Radio.

Le puede intersar;: JEP imputa tortura y valida patrón sistemático de crímenes en Dadeiba e Ituango, Antioquia

Asimismo, indica que se podrían presentar presiones en el caso.

“Entre más tiempo transcurra en la toma de decisión, aumentan las posibilidades de presiones y de otros factores extrajurídicos que pueden afectar la independencia e imparcialidad de un tribunal transicional. Entonces nuestro llamado muy respetuoso es a la celeridad en las deliberaciones de la sección y que prontamente tengamos una decisión en este caso”, puntualizó el abogado de CAJAR.

Los hechos por los que se le acusa a Mejía

En la justicia ordinaria, el coronel Mejía fue condenado y privado de la libertad por concierto para delinquir, debido a su relación con alias 39 de las Autodefensas Unidas de Colombia.

Posteriormente, se acogió a los beneficios del Acuerdo Final de Paz y se sometió a la JEP, que le otorgó la libertad provisional.

El 7 de julio de 2021, la Sala de Reconocimiento de la JEP determinó que el coronel Mejía era máximo responsable dentro del Caso 03 - Subcaso Costa Caribe, imputándole crímenes de guerra y lesa humanidad por al menos 72 hechos que ocurrieron mientras esuvo al mando del Batallón La Popa en Valledupar.

Testimonios de sus subalternos revelaron que incentivó el señalamiento de campesinos y comunidades como “guerrilleros” para justificar ejecuciones y mostrar resultados operacionales.

El coronel retirado del Ejército, Publio Hernán Mejía, quien fue comandante del Batallón La Popa, en Valledupar entre enero de 2002 y noviembre de 2003 a donde llegó por designación del entonces presidente Andrés Pastrana, asegura que terminado este proceso y a la espera de su condena siente que se liberó de un peso.

“Tengo confianza en los magistrados que estuvieron en esa sala. Tengo fe que sabrán interpretar la verdad y también determinar quiénes mintieron. Entonces solo resta esperar he cumplido como soldado de honor, como ciudadano con acudir, con presteza con decir la verdad y mirar de frente no solo a los magistrados sino al país. Entonces toca esperar ahora 60 días para que de su fallo la justicia transicional.