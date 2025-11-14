“Bandito” en el barrio San José de Los Campanos de Cartagena terminó en batalla campal

Cartagena

Durante las Fiestas de Independencia de Cartagena se realizan los llamados “Banditos” en barrios de la ciudad. Estas son celebraciones tradicionales con música novembrina, espuma, buscapiés y baile que se realizan en las calles de los sectores populares.

Sin embargo, esa celebración en el barrio San José de los Campanos terminó en una batalla campal protagonizada por un grupo de jóvenes. Presuntamente, todo se habría originado por un acto de intolerancia y el alto consumo de bebidas embriagantes.

De acuerdo con testigos, los jóvenes se enfrentaron palos, piedras y armas cortopunzantes en plena vía pública.

Al parecer, una mujer resultó herida tras ser acuchillada durante la pelea y otros jóvenes también habrían sido agredidos.