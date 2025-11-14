Ataque armado en zona rural de Algeciras deja dos víctimas mortales

Neiva

Las autoridades confirmaron que en la noche del jueves se registró un grave hecho de violencia en área rural del municipio de Algeciras, donde dos personas fueron atacadas con arma de fuego. La Policía Nacional informó que, tras recibir el reporte, se activaron los protocolos de reacción con el fin de atender la emergencia y brindar apoyo inmediato a la comunidad afectada. Los uniformados iniciaron un despliegue operativo para coordinar acciones con las autoridades locales.

Según información preliminar, el incidente habría ocurrido en la vereda Buenavista, ubicada a unos 20 minutos del casco urbano. Hacia las 7:20 de la noche, personal médico del hospital municipal reportó el ingreso de dos ciudadanos heridos. Ambos presentaban lesiones causadas por proyectiles de arma de fuego, motivo por el cual se dio aviso inmediato a la Policía para iniciar las labores correspondientes.

En el centro asistencial se confirmó que una de las víctimas, identificada como Karen Lima Betancourt, llegó sin signos vitales debido a la gravedad de las heridas. Por su parte, el hombre lesionado debió ser remitido de urgencia a la ciudad de Neiva para recibir atención especializada. Su estado de salud continúa siendo reservado, según indicaron fuentes médicas.

Como parte del procedimiento, unidades de la Seccional de Investigación Criminal se trasladaron al municipio para adelantar las diligencias judiciales. Las autoridades buscan recolectar información que permita establecer los móviles del ataque y dar con los responsables de este lamentable suceso.