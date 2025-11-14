Asamblea de Boyacá analiza el proyecto de presupuesto 2026: Educación recibiría más de $1,2 billones

El proyecto de presupuesto 2026 asciende a $1,6 billones, con educación como el sector más beneficiado.

La Asamblea de Boyacá adelanta este viernes la socialización del proyecto de presupuesto departamental para la vigencia 2026. Durante la sesión, el secretario de Planeación, Jairo Neira, presentó la estructura financiera, las fuentes de recursos y la distribución prevista para cada una de las dependencias del Gobierno departamental.

Neira explicó que el presupuesto de inversión proyectado asciende a $1,6 billones, sustentado en ingresos corrientes de libre destinación, ingresos con destinación específica, recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) y un crédito programado para esta vigencia.

“Hemos entregado a los diputados un detalle técnico completo de las fuentes de financiación y de cómo cada proyecto se articula con los indicadores y metas del Plan Departamental de Desarrollo”, señaló el secretario.

Educación, el sector con mayor asignación

La Secretaría de Educación será la que más recursos reciba en 2026: más de $1,2 billones, provenientes del SGP, ingresos específicos y libre destinación. Este monto representa la mayor parte del presupuesto general, dada la dimensión de los programas educativos y el sostenimiento del sistema escolar en los 123 municipios.

El titular de Planeación detalló algunos rubros significativos contemplados:

Infraestructura: más de $47.000 millones entre libre destinación, recursos específicos y un empréstito.

Agricultura: $46.560 millones proyectados para inversión rural.

Salud: cerca de $2,08 billones, sumando SGP, destinación específica y libre destinación.

Ambiente y Desarrollo Sostenible: $4.480 millones.

Gobierno y Acción Comunal: $12.288 millones.

Indeportes: $15.853 millones.

Empresa de Servicios Públicos: $18.069 millones, todos del SGP de agua potable y saneamiento básico.

Neira destacó que los diputados cuentan con una matriz detallada que permite verificar, sector por sector, cómo se priorizan los programas y qué metas del Plan de Desarrollo respaldan los recursos solicitados.