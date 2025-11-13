Un soldado cayó en un campo minado en Anorí y fue evacuado herido por vía aérea

Anorí- Antioquia

Un soldado profesional cayó en un campo minado en zona rural de Anorí, Nordeste de Antioquia. El artefacto le generó heridas graves, por lo que tuvo que ser evacuado en un helicóptero hacia Medellín, donde recibe atención médica.

El militar pisó la mina antipersonal en la vereda Providencia , donde recibió los primeros auxilios de sus compañeros, pero ante la gravedad de las heridas, requería ser llevado a un centro asistencial urgente, pero las condiciones de la topografía exigieron el conocimiento y experiencia de los rescatistas de la Fuerza Aeroespacial Colombiana que finalmente lograron el rescate.

“Desciende nuestro rescatista principal por medio de la grúa de rescate. Esta maniobra se hizo a una altura de setenta pies. Sobre el terreno ya estaba un personal del ejército con el paciente; ya lo tenían ubicado, de forma que llegara el rescatista. La evacuación se hace utilizando la canastilla de rescate; él desciende, llega al punto, estabiliza al paciente, le hace sus respectivos anclajes y, posterior a eso, se hace la extracción del paciente”, el técnico segundo Rafael Serrato, rescatista de la institución.

En la aeronave, el militar fue atendido y llevado a Medellín a un centro asistencial de mayor nivel, donde se confirmó que había perdido la pierna izquierda producto de la explosión.

Con este caso, este año ya son 24 las personas afectadas por minas antipersonal en Antioquia; de ellas, 9 son militares.

Cabe recordar que el alcalde de esta población, Gustavo Silva, ha advertido que gran parte del territorio rural de Anorí está minado por grupos armados ilegales como el Clan del Golfo , ELN y disidencias.