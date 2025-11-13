Samacá se prepara para vivir el Family Fest 2025: un evento por la unión y convivencia familiar

El alcalde y la gestora social invitan a las familias samaqueñas a disfrutar de una jornada llena de deporte, cultura e integración sin consumo de alcohol.

Samacá

Samacá se alista para recibir la edición 2025 del Family Fest, un evento que se ha convertido en símbolo de unión, convivencia y recreación familiar en el municipio. La iniciativa, liderada por el alcalde Wilson Castiblanco y la gestora social Sonia Marjorie Morales, busca promover valores, fortalecer los lazos familiares y demostrar que la diversión también puede vivirse de manera sana.

El mandatario destacó que esta actividad, además de ser innovadora, tiene un propósito social profundo.

“Esta es una actividad que busca trabajar por la unidad familiar, dar ejemplo a los niños, niñas y jóvenes, y al mismo tiempo contrarrestar el consumo de bebidas alcohólicas. Boyacá, lamentablemente, figura entre los departamentos con mayor consumo, y creemos que este tipo de espacios tiene un impacto positivo y necesario en la sociedad. Queremos dejar el mensaje de que sí hay formas de divertirse sin alcohol”, afirmó.

Para reforzar este propósito, la Administración Municipal decretará ley seca durante el domingo, mientras que las actividades principales se desarrollarán el sábado y domingo en el parque principal de Samacá. “Todo está diseñado con el acompañamiento de nuestra gestora social y con el apoyo de todas las dependencias municipales”, añadió el mandatario.

Por su parte, la gestora social Sonia Marjorie Morales recordó que el Family Fest nació en 2016, durante el primer periodo de gobierno de Castiblanco, y se institucionalizó mediante acuerdo del Concejo Municipal.

“Esta es nuestra sexta versión. Durante nuestro primer periodo realizamos cuatro exitosas ediciones y logramos que se convirtiera en una tradición local. Aunque por un tiempo no se llevó a cabo, el año pasado lo retomamos con gran acogida y la gente lo estaba esperando. Es un evento muy bonito porque las familias se reencuentran, comparten y aprenden a disfrutar juntas”, explicó Morales.

Entre las actividades destacadas para este año se encuentra una carrera deportiva que iniciará a las 7:30 de la mañana, pensada para jóvenes, pero que en esta versión incluirá también a familias completas. Al finalizar la carrera, los asistentes disfrutarán de una explosión de color, con música, DJ y animación a cargo deIndeportes Boyacá.

Luego se desarrollará el tradicional rally familiar, una competencia alrededor del parque principal con obstáculos diseñados por cada secretaría de la administración municipal. En este recorrido, las familias deberán superar pruebas en equipo, demostrando habilidades, creatividad y, sobre todo, unión.

“Es emocionante ver cómo las familias se ayudan, se animan y descubren sus talentos. Exigimos que participen papá, mamá e hijos, y en caso de no completar el grupo, pueden integrar a otro familiar. Además, promovemos la inclusión: las familias que integren a una persona con discapacidad o a un adulto mayor reciben un reconocimiento especial”, detalló Morales.

El Family Fest también contará con las Baby Olimpiadas, una actividad que ha ganado gran popularidad entre los asistentes. En ella, los bebés participan en pequeñas competencias de gateo o estimulación, acompañados de sus padres. “Es muy divertido ver a los papás emocionados, animando a sus hijos a llegar a la meta. Todos reciben premio por participar”, añadió la gestora.

La programación incluye además una feria gastronómica y de emprendimientos locales, donde los visitantes podrán disfrutar de platos típicos como la gallina criolla, las caladitas y productos de los emprendedores del municipio. También habrá un show canino, exhibiciones deportivas y actividades culturales.