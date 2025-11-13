Primera noche de Bolívar 1600 resaltó las raíces afrocaribeñas y los ritmos tradicionales

Cartagena

Con un derroche de alegría, colorido, tradición, música y talento local, se dio inicio a Bolívar 1600, una fiesta que rinde homenaje a la historia, la cultura y la identidad del pueblo bolivarense.

El evento inaugural reunió a cientos de asistentes que disfrutaron de una variada programación musical, en la que se exaltaron las raíces afrocaribeñas y los ritmos tradicionales de nuestra región.

El gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, destacó la importancia de fortalecer la cultura y la música tradicional del departamento como símbolo de identidad y orgullo regional. “Debemos trascender con nuestros ritmos y enseñar a los más jóvenes para que nuestra historia y nuestra cultura perduren en el tiempo”, afirmó el mandatario, al resaltar el compromiso de su gobierno con la preservación de las manifestaciones artísticas que enaltecen las raíces bolivarenses.

Los ritmos que pusieron a bailar a los presentes

En tarima se presentaron agrupaciones como Son de Negros, Cumbia Negra y Mapalé, que contagiaron al público con su energía y sabor, y bailaron hasta más no poder.

De esta jornada también participaron Pabla Flores, el Homenaje al Bolívar Mayor, Gerardo Varela y su conjunto Candombe.

El talento de Juanda Iriarte se hizo sentir en el escenario, contagiando de alegría y energía a todos los presentes. Con su carisma y potente voz, interpretó varios de sus éxitos, logrando que el público coreara y bailara sin parar en un ambiente lleno de entusiasmo y sabor musical.

No podía faltar el carismático Jader Tremendo. Todos pusieron el toque festivo y folclórico que caracteriza las celebraciones de independencia en la Heroica.

Las autoridades departamentales invitaron a la ciudadanía a participar activamente en la agenda de actividades de estas festividades, disfrutando de las fiestas en un ambiente de respeto, convivencia y orgullo por las raíces culturales que identifican al departamento de Bolívar.

Programación – Jueves 13 de noviembre

2:00 p. m. – Baila la Plaza

Lugar: Plaza de la Aduana

Presentación del Picó El Gran Lobo de Barranquilla.

Muestra gastronómica y artesanal que exalta los sabores, oficios y tradiciones de los pueblos bolivarenses.

7:00 p. m. – Concierto en la Plaza de la Aduana

Presentaciones musicales:

Aria Vega

Diego Daza

Elvis Crespo

Koffe el Cafetero

Teddy y La Bandota