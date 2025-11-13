Ordenan al Gobernador de Santander nombrar alcalde en Girón por presuntos favorecimientos políticos

Una denuncia disciplinaria radicada ante la Procuraduría señala por el veedor ciudadano Carlos Fernando Álvarez, indica que el mandatario departamental, habría usado su cargo para impulsar la candidatura de William Mantilla, aspirante a la Alcaldía de Girón y su antiguo aliado político.

Mantilla hizo parte de la coalición que respaldó la campaña “General Juvenal Gobernador” en 2023 y posteriormente fue vinculado como funcionario de la Gobernación, lo que, según deja en evidencia un vínculo político directo.

Tras la nulidad de la elección del exalcalde Campo Elías Ramírez, el gobernador Díaz Mateus ha retrasado la designación del nuevo encargado de la Alcaldía de Girón.

Esto, lo ha hecho solicitando en tres ocasiones la misma terna con nuevos requisitos y exigencias técnicas, mientras mantiene en el cargo a Fredy Cáceres, su propio designado, quien a su vez es investigado por la Procuraduría por presuntos despidos irregulares y quien al parecer ha apoyado abiertamente la campaña de Mantilla.

Sin embargo, el Juzgado Primero Penal Municipal para Adolescentes con Función de Control de Garantías de Bucaramanga le ordenó al gobernador Juvenal Díaz Mateus designar en un plazo de 10 días un alcalde encargado de la terna presentada por los partidos que avalaron la candidatura del exalcalde Campo Elías Ramírez.

Por lo que el gobernador debe agilizar el proceso de designación, dado que la Registraduría Nacional confirmó que las elecciones atípicas en Girón se realizarán el 18 de enero de 2026, fecha que obliga a definir la autoridad interina que dirigirá el municipio.

El caso también fue mencionado en la plenaria de la Cámara de Representantes el pasado 28 de octubre, cuando el congresista Álvaro Leonel Rueda Caballero denunció una posible injerencia política del gobernador en los procesos electorales de Girón y Bucaramanga.

El veedor ciudadano Carlos Fernando Álvarez, quien ha venido documentando los nexos de Díaz Mateus, señala que presuntamente el gobernador estaría “moviendo sus fichas” para mantener el control político en municipios clave, utilizando su influencia institucional y promoviendo además la visibilidad de su hermano, el representante a la Cámara Luis Eduardo Díaz Mateus, quien tiene aspiración al Senado.

Según Álvarez, el gobernador no solo habría permitido la presencia constante de su hermano en actos oficiales del departamento, sino que este tendría a su vez su propio candidato a la Cámara, lo que evidenciaría una estructura política que busca conservar el poder en Santander.

La denuncia y decisiones judiciales sobre el posible uso político del poder departamental en Santander se dan justo en época de Ley de Garantías que exige neutralidad, transparencia y abstención absoluta de cualquier acción que pueda influir en los procesos electorales.