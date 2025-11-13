Los Cuatro Jinetes están de regreso en “Los Ilusionistas 3”

La magia rodea las salas de cine desde el 13 de noviembre con el estreno de “Los Ilusionistas 3” (Now You See Me: Now You Don’t), una historia que lleva esta saga a un nuevo nivel sin perder su esencia. Con una mezcla de ilusionismo, suspenso y acción, la película reunirá a los legendarios “Jinetes” con una nueva generación de magos para desafiar los límites de lo posible. Dirigida por Ruben Fleischer, la cinta presenta trucos reales y secuencias diseñadas para generar asombro en tiempo real, trabajando con destacados ilusionistas para reforzar esta autenticidad en pantalla.

El elenco reúne nuevamente a Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Dave Franco e Isla Fisher como los legendarios Jinetes, acompañados por Morgan Freeman en su rol de mentor. A ellos se suma un nuevo trío de talentos: Justice Smith, Dominic Sessa y Ariana Greenblatt, jóvenes ilusionistas que revitalizan la dinámica del equipo y expanden el universo de la saga con energía y carisma. A esa mezcla se suma Veronika Vanderberg, una figura con poder real dentro del mundo del diamante, cuya influencia global obliga a ambos equipos a moverse en un juego que supera cualquier truco previo.

Cortesía: Cine Colombia - “Los Ilusionistas 3” Ampliar

“Los Ilusionistas 3” reúne a los Jinetes originales después de años de distancia, obligándolos a enfrentar las consecuencias de su legado y las grietas que dejó su retiro. Ese reencuentro inesperado toma un giro decisivo con la llegada de un trío de jóvenes magos que ha seguido sus pasos desde las sombras, aportando nuevas destrezas y una mirada distinta sobre la magia y los riesgos que implica.

La tensión entre ambos grupos redefine por completo la dinámica: los veteranos deben adaptarse a un estilo más audaz y menos predecible, mientras que los nuevos descubren que la grandeza de sus ídolos también viene acompañada de errores y deudas sin resolver. Este choque de perspectivas impulsa a todos a replantear sus métodos, sus lealtades y lo que están dispuestos a arriesgar.

Los Cuatro Jinetes están de regreso, con más giros, más trampas, más espectáculo. Nada es lo que parece... y esta vez, menos que nunca. “Los Ilusionistas 3” se estrena el 13 de noviembre en salas de cine en Colombia.