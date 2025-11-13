Latín Grammy 2025: Dónde y a qué hora ver la transmisión, presentaciones de Karol G, Morat y más

Esta noche la industria de la música latina celebra lo mejor de este año 2025, los artistas, músicos, instrumentistas, productores y demás actores del mundo de la música se reúnen en Las Vegas, Estados Unidos para recibir los tan anhelados gramófonos que destacan las producciones del año.

Entre todas las categorías que se premian está; Mejor canción, álbum, producción, mejor nuevo artista, artista masculino, artista femenino y mejores interpretaciones y producciones en diferentes géneros musicales.

Bad Bunny fue el artista con más nominaciones este año con un total de 12 categorías por su álbum “Debí tirar más fotos”, seguido del dúo argentino Ca7riel & Paco Amoroso, y el compositor mexicano Edgar Barrera, con 10 candidaturas cada uno.

El debut de Maluma como presentador:

El cantante colombiano Maluma y la actriz Roselyn Sánchez serán los presentadores de esta gala de premios. El artista paisa debuta como anfitrión, mientras que, para Sánchez, será la octava ocasión como presentadora del Latin Grammy.

Horarios de la gala:

La ceremonia de los Latin Grammy 2025 se realizará este jueves 13 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas y la transmisión empezará a las 8:00 p.m., hora de Miami. A las 7 p.m., hora de Miami, TelevisaUnivision hará un preshow antes del inicio oficial de la gala.

En Colombia la gala de premios se podrá ver desde las 8 de la noche, minutos antes se podrá ver la alfombra roja con la llegada de los invitados al teatro.

Cómo ver en vivo la transmisión:

En Estados Unidos, la transmisión en televisión será por TelevisaUnivision y se puede seguir por internet en las plataformas digitales de TelevisaUnivision, según la página web oficial de los premios.

En América Latina, la transmisión será en exclusiva por los canales de cable TNT y HBO Max.

Colombianos nominados en los Latín Grammy:

Ali Stone, Annasofía, Andrés Cepeda, Andrés Torres, Mauricio Rengifo, Camilo, Camilo Sanabria, Carlos Vives, Coro de Ríogrande, Juanes, Felipe Peláez, Andrea Echeverri, Andrés Cepeda, Checo Acosta, Diamante Eléctrico, Ela Minus, Elsa Y Elmar, Fariana, Fonseca, Karen Lizarazo, Karol G, Los Cumbia Stars, Maluma, Mike Bahía, Monsieur Periné, Morat, Ovy On The Drums, Béele, Peter Manjarrés, Puerto Candelaria, Shakira, Silvestre Dangond & Juancho De La Espriella.

Persona del año:

Este 2025 el cantante Raphael es el elegido como la persona del año 2025 por su trayectoria en la música

Presentaciones en vivo en los Latín Grammy:

Hasta el momento, estos son algunos de los artistas que han confirmado sus presentaciones en vivo.