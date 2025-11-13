La cena benéfica de ABC Prodein ya tiene fecha: ¿cómo será la experiencia? Detalles para asistir

Colombia

En definitiva, una cena, un gesto o una decisión pueden transformar el destino de

cientos de niños, jóvenes y adultos mayores en situación de vulnerabilidad, por lo que, ABC Prodein, invita a todos los corazones solidarios del país a ser parte de su cena benéfica 2025: Cenéfica, que se llevará a cabo el próximo miércoles 3 de diciembre a las 7:00 p.m. en el Carmel Club, ubicado en la Autopista Norte No. 153 - 81, de Bogotá.

En ese sentido, durante más de 30 años, ABC Prodein ha sido un faro de esperanza en Colombia, llevando educación, nutrición y formación integral a miles de familias en comunidades vulnerables. Hoy, la misión continúa con más fuerza que nunca: abrir puertas al conocimiento, a una educación integral, a una mejor alimentación y a una vida con propósito para quienes más lo necesitan.

Así será el impacto de la cena benéfica de ABC Prodein

En este 2025 se vivirá más que una cena; pues Cenéfica será un encuentro con la esperanza en una noche especial, en la que empresarios, familias, amigos y aliados solidarios se reunirán para abrir juntos las puertas del futuro de muchos colombianos, ya que estos recursos fortalecerán los programas de acción de educación, nutrición, emprendimiento y provida que desarrolla ABC Prodein en Bogotá.

De esta manera, tenga en cuenta que los fondos recaudados durante esta velada permitirán asegurar la alimentación y educación integral de más de 300 niños y adolescentes, así como la nutrición de 70 adultos mayores de la comunidad de Santa Viviana, en Ciudad Bolívar.

“Aquí en Santa Viviana, en este barrio, llevamos desde el año 96, cuando, buscando el sitio más necesitado de Bogotá, conocimos esta zona donde no había agua, no había luz, no había alcantarillado. Las casas eran en plástico negro y lo que había era mucha violencia y en ese momento ausencia de toda organización, tanto pública como privada. Para nosotros no era la primera opción por las dificultades, pero el Padre Molina, nuestro fundador, dijo, ahí nos quiere Dios y acá empezamos a subir. Y poco a poco se fue construyendo el colegio, el Didascalio Nuestra Señora de la Esperanza, para traer esperanza a esta zona donde no había. Como decía el Padre Molina, aquí no hay, aquí va a haber”, señaló la Hermana María Esther Téllez, misionera española y directora General ABC PRODEIN Colombia.

La Hermana continuó diciendo: “El barrio ha ido cambiando, poco a poco, volvimos a ver cómo nuestros niños vuelven otra vez a comer prácticamente solo lo que les damos acá, el desayuno y el almuerzo, que es muy importante para que ellos puedan tener una educación, puedan asimilar esta educación de calidad que queremos darles”, expresó.

¿Cómo ser parte de esta iniciativa?

La Hermana Katherine Hernández, Directora Administrativa de ABC Prodein Bogotá, invitó a las personas a sumarse a esta causa: “Queremos que todas las personas que asistan a nuestra cena benéfica vivan la maravillosa experiencia de ver cómo su ayuda, se convierte en un plato de comida, en un cuaderno, en una sonrisa para cientos de niños de nuestro colegio, y a su vez se abren puertas al futuro. Cuando abrimos el corazón, abrimos también el futuro de quienes más lo necesitan”.

Por esa razón, para ser parte de esta cena que cambia vidas, lo que debe hacer es adquirir su bono de donación por $220.000 pesos, con el que podrá vivir una noche de solidaridad, arte y gratitud. Este bono podrá adquirirse comunicándose al 316 831 41 31 o en el Instagram de esta organización: @abcprodein_bogota.

No obstante, también puede unirse con un plan de donación empresarial, que tiene beneficios especiales que fortalecen la responsabilidad social de las compañías comprometidas con el país, ¡su presencia y aporte abrirán puertas al futuro de miles de vidas!