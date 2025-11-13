La Alcaldía prepara nuevas modificaciones para la realización de eventos masivos en Bogotá

La Secretaria de Gobierno aseguró que han publicado para comentarios el proyecto de decreto que potencia los lineamientos del Sistema Único de Gestión de Aglomeraciones.

Por medio de este proyecto buscan garantizarle a los ciudadanos la realización de eventos como conciertos y festivales y evitar que se realicen cancelaciones a última hora.

Una de estas modificaciones según explicó el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, es la amplitud del plazo que tienen los organizadores para la entrega de la documentación necesaria para realizar el evento.

“Los empresarios o los organizadores de eventos van a tener que erradicar 19 días antes la solicitud de los permisos y estos serán otorgados 5 días antes del día de evento. Con esto vamos a evitar que las personas lleguen al lugar del evento sin saber si en efecto hay permiso o no, si va a suceder o no va a suceder”, afirmó.

Otra de las modificaciones tiene que ver con la presencia de la Secretaria de Seguridad en todo lo que tiene que ver con el sistema de gestión de aglomeraciones.

“Ellos ya están, pero ahora quedan de manera permanente en los PMU y eso va a ser muy importante porque nos va a ayudar a verificar las condiciones de seguridad que son provistas por los privados o por los organizadores, pero que serán verificadas por la Secretaría de Seguridad. Ese plan nos va a ayudar a controlar conjuntamente, distrito y organizador, todo lo que tiene que ver con el entorno justamente o lo que sucede justamente a las afueras del lugar de ventas informales, si hay algún tipo de aglomeración que le podamos dar manejo, rutas de evacuación, rutas que conduzcan al transporte público”, agregó.

Por ahora, la secretaria tiene hasta el 20 de noviembre, para recibir comentarios y realizar la revisión de los mismos y posteriormente este proyecto pasará a ser sancionado por el alcalde Carlos Fernando Galán.