ICBF pidió perdón a familiares de niños desaparecidos en Armero luego de 40 años de la tragedia

Tolima

La directora del ICBF, Astrid Eliana Cáceres, pidió perdón a las víctimas de la tragedia Armero por las omisiones de la entidad que no permitieron en 40 años encontrar a los más de 570 niños desaparecidos.

Según la funcionaria, desde hace un año y medio se viene trabajando con la Fundación Armando Armero con el fin de reconstruir el llamado libro rojo que será entregado al Archivo General de la Nación para que el país tenga la memoria de lo que sucedió y abrir la puerta a la búsqueda de los menores que no fueron encontrados.

“Muchas de las familias tienen un resentimiento grande con Bienestar Familiar por no haberlos escuchado en su momento, nosotros pedimos perdón por aquellos funcionarios que de manera negligente no hubieran escuchado, que de manera temerosa no hubieran asumido la responsabilidad de abrir la búsqueda de niños y niñas”, dijo Astrid Cáceres.

La directora del ICBF resaltó que “Institucionalmente asumimos esa responsabilidad, pedimos ese perdón a las familias y esperamos reconstruir una nueva historia”.

¿Cómo se apoyará la búsqueda de niños desaparecidos en Armero?

Finalmente, Astrid Eliana Cáceres, directora del ICBF, reveló que la entidad abrió una pagina web que se llama lazos familiares en la que un equipo de investigación trabajará en conjunto con la Fundación Armando Armero para canalizar cada caso.

“Ellos hablan de más de 500 niños, entonces vamos a revisar cada caso, además vamos a abrir a la comunidad que quiera la posibilidad de enviar sus peticiones a través de internet”, mencionó.

El acto de la firma del memorando de entendimiento entre el Bienestar Familiar y la Fundación Armando Armero, se realizó en el municipio de Honda en el marco de la conmemoración de los 40 años de la tragedia de Armero.

Dato: el libro rojo que entregará el ICBF al Archivo General de la Nación este 13 de noviembre contiene fotos de niños, actas de entrega, declaraciones juramentadas de parientes entre otros datos que pueden llevar a encontrar los rastros de los menores desaparecidos.