Gobierno del Huila fortalece a pescadores artesanales con nuevas unidades productivas

Neiva

En el marco del compromiso con el desarrollo del sector pesquero, el Gobierno del Huila, suscribió un convenio con el Centro Provincial La Siberia para fortalecer las unidades productivas de los pescadores artesanales. Este acuerdo contempla la entrega de implementos esenciales como mallas, cavas isotérmicas y canoas, con el fin de mejorar las condiciones de trabajo y productividad de las comunidades beneficiadas.

Ocho organizaciones del norte del departamento serán atendidas a través de este convenio, luego de varios meses de gestión y solicitud por parte de los pescadores, quienes se han visto afectados por la apertura de compuertas de los embalses de Quimbo y Betania. Con esta iniciativa, el gobierno busca mitigar las dificultades generadas en la cuenca del río Magdalena y contribuir al fortalecimiento económico y social de las comunidades que dependen de la pesca artesanal.

Édison Henao, de la cadena piscícola, afirmo que “La inversión asciende a 74 millones de pesos, destinados a la entrega de 34 canoas, mallas, cavas isotérmicas y actividades de sensibilización ambiental. Estas capacitaciones buscan fomentar la conservación del recurso hidrobiológico del río Magdalena, promoviendo prácticas sostenibles entre los pescadores para garantizar la permanencia de la actividad en el tiempo”.

Por su parte, el sector piscícola del Huila continúa consolidándose como el principal productor de pescado del país, aportando cerca del 39% de la producción nacional, equivalente a unas 80 mil toneladas anuales. Más del 90% de la tilapia exportada en Colombia proviene del Huila, lo que demuestra el compromiso de los productores locales y el respaldo institucional del gobierno departamental en la apertura de nuevos mercados, especialmente hacia Estados Unidos, principal destino de este producto.