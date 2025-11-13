Estudiantes usan inteligencia artificial para ayudar en la búsqueda de desaparecidos en Armero

A propósito de la conmemoración de los 40 años de la tragedia de Armero, un grupo de estudiantes de la Universidad Externado de Colombia desarrolló una herramienta de inteligencia artificial para apoyar la búsqueda de personas desaparecidas, entre ellas la de Andrés Felipe Cubides, quien tenía seis años cuando la avalancha del 13 de noviembre de 1985 arrasó con el municipio.

La iniciativa, creada por el semillero del programa de Ciencia de Datos, aplica un proceso de envejecimiento digital que proyecta cómo se verían hoy quienes fueron reportados como desaparecidos. Esta tecnología fue utilizada para generar la imagen actualizada de Andrés Felipe, hijo de Claudia Ramírez, quien lleva buscándolo sin descanso.

Sobre la historia de Claudia

Claudia tenía 17 años y estudiaba odontología en Bogotá cuando ocurrió la tragedia. Su hijo vivía con sus abuelos en Armero y, aunque ella quiso llevarlo a la capital días antes de la erupción del Nevado del Ruiz, una última llamada pospuso el viaje. Tras la avalancha, recorrió el municipio devastado sin encontrar rastro de su familia, hasta que un conocido le aseguró haber visto a Andrés en televisión diciendo que buscaba a su mamá. Esa esperanza ha guiado su vida desde entonces.

Conmovidos por su historia, los estudiantes decidieron aportar desde la ciencia. “Realizamos un proceso de envejecimiento con inteligencia artificial que permite proyectar el rostro de Andrés en la actualidad. Esperamos que esta imagen sea de gran ayuda para su madre”, explicó una de las integrantes del semillero.

Además del caso de Claudia, el proyecto busca convertirse en una herramienta para apoyar la identificación de personas desaparecidas en Colombia. “No queremos depender de sistemas extranjeros; buscamos que reconozcan mejor nuestros rasgos y contextos”, señalaron sus desarrolladores.

Con el trabajo del semillero buscan rendir un tributo a las familias que aún esperan respuestas y aportar a la memoria histórica desde la tecnología. Por eso, 40 años después, la inteligencia artificial se une a la memoria y a las familias que aún buscan a sus seres queridos.

40 años de la erupción del Volcán Nevado del Ruiz: el primer testimonio que confirmó la emergencia

El llamado constante de un operador de Radio a Manizales fue la primera alerta que se registró frente a la erupción del Volcán Nevado del Ruiz ese 13 de noviembre de 1985.

Se trata de quien en ese entonces era el transmisorista de la emisora Todelar y quien estaba ubicado en el Cerro Gualí a escasos kilómetros del cráter del volcán, él fue testigo directo de los primeros momentos de la erupción y relató cómo vivió aquella noche que cambió la historia del país.

Días antes se estaba registrando la caída de ceniza

Hace 40 años, un día como hoy (11 de noviembre de 1985), el Volcán Nevado del Ruiz comenzaba a mostrar señales de su furia. La fuerte caída de ceniza anunciaba la inminencia de una tragedia y de su erupción que en cuestión de horas arrasaría con Armero, en Tolima, y afectaría gravemente a los municipios caldenses de Villamaría y Chinchiná.

En Caracol Radio hablamos con Carlos Arturo Osorio, quien en 1985 se desempeñaba como transmisorista, su relato revive con detalle los momentos iniciales de la catástrofe y la desolación que siguió tras la trágica noche del desastre.

“En los días previos el volcán emitía ceniza constantemente, ya estaba avisando su actividad. Esa noche, hacia las 9:15, estaba solo en mi caseta cuando sentí algo caer sobre la puerta. Pensé que era un soldado apoyado en la garita, pero al salir no vi nada. Luego escuché cómo caían piedras, piroclastos (…) entendí que era el Nevado del Ruiz. Me eché la bendición y pensé: hasta aquí llegué yo”, relató.