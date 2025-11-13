El Pulso del Fútbol, 13 de noviembre de 2025

Play/Pause Mostrar Opciones Fecha de definiciones ¿Cuál es el mejor de la Liga? 43:32 Cerrar Descargar

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la última fecha de la liga colombiana y la definición de los equipos clasificados, y la ventaja deportiva. César dijo: “Hoy se disputa el primero y el segundo lugar, la ventaja deportiva o el punto invisible, como lo quiera nombrar. La ventaja la tiene Santa Fe ante Alianza y el presidente de Alianza ha hecho llamados por el tema arbitral”. Sobre el tema Steven agregó: “Santa Fe-Alianza es un partido que define mucho. Yo creo que Santa Fe va a sacar la casta y es un equipo de jerarquía. Tiene que ganar para poder clasificar”.

