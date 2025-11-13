El Pulso del Fútbol, 13 de noviembre de 2025
El Pulso del Fútbol analiza el cierre del todos contra todos en la Liga Colombiana.
Fecha de definiciones ¿Cuál es el mejor de la Liga?
En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la última fecha de la liga colombiana y la definición de los equipos clasificados, y la ventaja deportiva. César dijo: “Hoy se disputa el primero y el segundo lugar, la ventaja deportiva o el punto invisible, como lo quiera nombrar. La ventaja la tiene Santa Fe ante Alianza y el presidente de Alianza ha hecho llamados por el tema arbitral”. Sobre el tema Steven agregó: “Santa Fe-Alianza es un partido que define mucho. Yo creo que Santa Fe va a sacar la casta y es un equipo de jerarquía. Tiene que ganar para poder clasificar”.
